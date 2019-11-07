Winter feel on Friday

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD THURSDAY! SCATTERED SHOWERS ARE LIKELY THROUGH THE EARLY EVENING, AND SOME WET SNOW MAY MIX INTO THE PICTURE TOWARD AND WEST OF THE ALLEGHENY FRONT, BEFORE MOVING OUT TO SEA OVERNIGHT. TEMPERATURE WISE, WE’RE IN FOR A BIG COOL DOWN. FRIDAY, WE’LL ONLY SEE HIGHS REACH THE LOW 40S, IT’LL ALSO BE WINDY AT TIMES, SO WE’LL BE CONTENDING WITH A WIND CHILL THROUGH THE AFTERNOON.
HIGH PRESSURE HOLDS STEADY THROUGH THE WEEKEND, WHICH WILL BE A 50/50 SPLIT IN TERMS OF TEMPERATURES. SATURDAY REMAINS RATHER CHILLY BY DAY AND BY NIGHT, BUT MILDER WEATHER RETURNS ON SUNDAY AS HIGH PRESSURE SLIDES EASTWARD OFF THE COAST. WE’LL REMAIN DRY THROUGH THE START OF NEXT WEEK, BUT OUR ATTENTION WILL THEN SHIFT TO AN APPROACHING COLD FRONT AS WELL AS A SURFACE AREA OF LOW PRESSURE. IF THE TIMING WORKS OUT, WE MAY SEE OUR FIRST SNOW FLURRIES OF THE SEASON. REGARDLESS OF ANY SNOW SHOWERS, EVERYONE GETS IN ON ANOTHER VERY COLD BLAST OF AIR FOR THE MIDDLE OF NEXT WEEK.
HERE’S A LOOK AT YOUR EXTENDED FORECAST:
TONIGHT: GRADUAL CLEARING, CHILLY, AND WINDY. LOWS: 28-33. NORTHWEST WINDS AT 10 TO 15 MPH. GUSTS MAY REACH 25 MPH.
FRIDAY: MOSTLY SUNNY, COLD, AND WINDY. HIGHS IN THE LOW 40S.
SATURDAY: MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE LOW TO MID 40S.
SUNDAY: VARIABLY CLOUDY. HIGHS IN THE MID 50S.
VETERANS DAY: INCREASING CLOUDINESS WITH A CHANCE OF RAIN AND SNOW OVERNIGHT. HIGHS AROUND 50.
TUESDAY: SNOW FLURRIES. HIGHS AROUND 40.
WEDNESDAY: MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE MID TO UPPER 30S.
THURSDAY: PARTLY CLOUDY. HIGHS AROUND 40 DEGREES.
HAVE A GREAT REST OF YOUR DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER