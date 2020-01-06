Will you need to shovel snow tomorrow?

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD MONDAY! AFTER A DRY AND QUIET NIGHT AHEAD, WITH OVERNIGHT LOWS IN THE UPPER 20S TO MID-30S, CLOUDS WILL BE ON THE INCREASE AS A QUICK MOVING SYSTEM IMPACTS OUR AREA TOMORROW. THE PRECIPITATION SHOULD AROUND EARLY TO MID-MORNING TUESDAY BEFORE PUSHING INTO NORTHERN VIRGINIA AND CENTRAL MARYLAND AROUND LUNCHTIME TUESDAY. THE BEST CHANCE FOR SNOW ACCUMULATIONS WILL BE ALONG AND WEST OF THE BLUE RIDGE MOUNTAINS, WHERE A COUPLE OF INCHES OF ACCUMULATION IS LIKELY; HOWEVER; A DUSTING OF SNOW MAY FALL IN AND AROUND THE BELTWAY DURING THE TUESDAY EVENING RUSH. WITH THAT SAID, THE TIMING MAY CAUSE PROBLEMS FOR THE TUESDAY EVENING COMMUTE, SO STAY WITH THE WDVM WEATHER TEAM FOR UPDATES AS WE GO THROUGH THE NEXT 24 HOURS.
HIGH PRESSURE TAKES OVER ON WEDNESDAY AND THURSDAY, BRINGING SUNSHINE BACK INTO THE REGION. CHILLIER TEMPERATURES, HOWEVER, STICK AROUND FOR A LITTLE WHILE LONGER BY DAY AND BY NIGHT. WE MAY SEE LOWS IN THE LOW 20S ON A FEW OCCASIONS, WHICH IS ACTUALLY CLOSER TO AVERAGE FOR THIS TIME OF YEAR. HIGH PRESSURE DEPARTS BY THE END OF THE WEEK, AND THIS WILL ALLOW WINDS TO TURN TO A MORE SOUTHERLY DIRECTION AT THE SURFACE AND ALOFT. THIS SETS THE STAGE FOR A RATHER WARM STRETCH OF WEATHER THAT STARTS ON FRIDAY AND CARRIES THROUGH THE WEEKEND. HIGHS WILL RANGE UPWARD OF 20 DEGREES ABOVE AVERAGE AT TIMES. A COLD FRONT WILL MAKE ITS MOVE THROUGH THE WEEKEND, SENDING RAIN CHANCES OUR WAY THROUGH SUNDAY.
HERE’S A LOOK AT YOUR EXTENDED FORECAST:
TONIGHT: MOSTLY CLEAR AT FIRST, THEN INCREASING CLOUDINESS AFTER MIDNIGHT. LOWS: 25-30. WEST WINDS AT 5 TO 10 MPH.
TUESDAY: MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN AND SNOW. HIGHS IN THE MID 30S. NEW SNOW ACCUMULATION OF AROUND 1 INCH POSSIBLE.
WEDNESDAY: MOSTLY SUNNY AND WINDY. HIGHS IN THE MID AND UPPER 30S.
THURSDAY: SUNNY. HIGHS IN THE MID TO UPPER 30S.
FRIDAY: MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN. HIGHS IN THE LOW 50S.
SATURDAY- SUNDAY: MOSTLY CLOUDY TO CLOUDY WITH RAIN SHOWERS AROUND. HIGHS AROUND 60 DEGREES.
MONDAY: SUNNY TO MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE UPPER 40S.
HAVE A GREAT REST OF YOUR DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER