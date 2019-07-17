True July heat to be felt across the entire area

GOOD WEDNESDAY! IT HAS BEEN ANOTHER WARM AND HUMID AFTERNOON AND ONCE AGAIN SCATTERED SHOWERS AND THUNDERSTORMS ARE POSSIBLE. BE SURE TO KEEP AN EYE ON THE SKIES AND BE WEATHER ALERT. A “MARGINAL RISK” FOR SEVERE WEATHER IS IN PLACE, WITH HEAVY RAIN AND GUSTY WINDS ACTING AS THE PRIMARY CONCERNS. THIS ACTIVITY WILL TAPER OFF OVERNIGHT, BUT ANOTHER ROUND OF STORMS IS POSSIBLE ON THURSDAY. THIS COMES ALONG AS A WEAK FRONT PUSHES THROUGH THE AREA ALONG WITH WHAT’S LEFT OF THE REMNANTS OF BARRY.
FRIDAY, HIGH PRESSURE MOVES IN AND THE START OF AN INCREDIBLY HOT AIR MASS FOR MUCH OF THE EAST COAST BEGINS. HIGHS ON FRIDAY SHOULD EASILY CLIMB INTO THE MID 90S, AND THAT’S WITHOUT THE “ASSISTANCE” OF THE DEW POINT. WHEN THAT’S FACTORED INTO THE EQUATION, HEAT INDEX VALUES WILL LIKELY EXCEED 100 DEGREES. THIS RIDGE OF HIGH PRESSURE WILL HOLD STEADY FOR ALL OF THE WEEKEND, KEEPING DANGEROUSLY HOT AND HUMID WEATHER IN PLACE. BEYOND A FEW TERRAIN DRIVEN SHOWERS AND STORMS ON BOTH DAYS, MUCH OF THE REGION IS DRY BUT INCREDIBLY HOT. THE FEVER MAY FINALLY BREAK BY THE START OF NEXT WEEK AS A COLD FRONT PUSHES INTO THE AREA BY MONDAY. SHOWERS AND STORMS ARE LIKELY, BUT IT’S A SMALL PRICE TO PAY WHEN RELIEF IS JUST BEYOND THAT FRONTAL PASSAGE.
HERE’S A LOOK AT YOUR EXTENDED FORECAST:
TONIGHT: EARLY STORMS WILL GIVE WAY TO A MOSTLY CLOUDY NIGHT. LOWS: 73-78. WINDS WILL BE LIGHT AND VARIABLE.
THURSDAY: MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS AROUND 90 DEGREES.
FRIDAY: MOSTLY SUNNY, HOT, AND HUMID. HIGHS IN THE MID 90S.
SATURDAY: VERY HOT AND HUMID. HIGHS IN THE UPPER 90S.
SUNDAY: PARTLY TO MOSTLY SUNNY AND HOT. THERE IS A CHANCE FOR AFTERNOON/EVENING THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE MID 90S.
MONDAY: CLOUDY WITH SCATTERED THUNDERSTORMS LIKELY. HIGHS IN THE UPPER 80S TO NEAR 90 DEGREES.
TUESDAY: GRADUAL CLEARING. PERHAPS A SHOWER OR THUNDERSHOWER EARLY HALF OF THE DAY. HIGHS IN THE MID 80S.
WEDNESDAY: PARTLY CLOUDY, LESS HUMID AND COOLER TEMPERATURES. HIGHS IN THE LOW TO MID 80S.
HAVE A GREAT DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER