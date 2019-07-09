Sunshine makes a return and helps to dry out the area

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — SCATTERED SHOWERS CONTINUE TO PUSH SOUTH OF THE AREA, AS A FRONT DROPS FURTHER INTO CENTRAL VIRGINIA. THE RAIN IS OVER AND THE REST OF THE NIGHT WILL SEE A GRADUAL CLEARING. PLEASE EXERCISE CAUTION THOUGH, AS TO NEVER ATTEMPT TO CROSS A FLOODED ROADWAY. HIGH PRESSURE TAKES HOLD OF THE REGION OVERNIGHT AND INTO TUESDAY, USHERING IN A MUCH NEEDED BREAK FOR THE REGION.
MAINLY DRY WEATHER WILL STICK WITH US THROUGH WEDNESDAY AS HIGH PRESSURE HOLDS STEADY THROUGHOUT THE REGION. THIS AREA OF HIGH PRESSURE WILL SLOWLY PUSH EASTWARD OVERNIGHT ON WEDNESDAY, ALLOWING A COLD FRONT TO MAKE ITS MOVE TOWARD THE REGION BY THURSDAY. WE’LL RUN THE RISK FOR SOME SCATTERED SHOWERS AND STORMS DURING THIS TIME, A FEW OF WHICH MAY TRY TO LINGER ON FRIDAY…THOUGH THAT DAY SHOULD REMAIN MAINLY DRY. THE WEEKEND ALSO APPEARS TO BE MAINLY DRY AS A NEW AREA OF HIGH PRESSURE TAKES OVER. TEMPERATURE WISE, WE’LL BE RATHER WARM ON WEDNESDAY AND THURSDAY AHEAD OF THE COLD FRONT BEFORE WE “COOL OFF” SLIGHTLY BY FRIDAY. HEAT RETURNS LATER THIS WEEKEND.
HERE’S A LOOK AT YOUR EXTENDED FORECAST:
TONIGHT: GRADUAL CLEARING. LOWS: 60-67. WINDS WILL BE LIGHT AND VARIABLE.
TUESDAY: MOSTLY SUNNY AND LESS HUMID. HIGHS IN THE MID 80S.
WEDNESDAY: PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE UPPER 80S TO NEAR 90 DEGREES.
THURSDAY: INCREASING CLOUDINESS WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE UPPER 80S.
FRIDAY: PARTLY SUNNY WITH SPOT SHOWERS IN THE MOUNTAINS. HIGHS IN THE MID TO UPPER 80S.
SATURDAY: MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE MID TO UPPER 80S.
SUNDAY: A FEW ISOLATED SHOWERS ARE POSSIBLE, ESPECIALLY IN THE MOUNTAINS, OTHERWISE, WE’RE PARTLY TO MOSTLY SUNNY. HIGHS AROUND 90 DEGREES.
MONDAY: PARTLY CLOUDY WITH SHOWERS AND STORMS. HIGHS AROUND 90 DEGREES.
HAVE A GREAT NIGHT!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER