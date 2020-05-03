Showers on Sunday, clearing Monday

Today's Forecast

Temperatures still mild in the 70's

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HAGERSTOWN, Md. (WDVM) – CLOUDS WILL BE INCREASING OVERNIGHT AND WE’RE LOOKING AT SHOWERS ON SUNDAY. CHANCE OF SHOWERS IN THE MORNING AND THEN AGAIN LATE IN THE DAY. A COLD FRONT WILL BE PUSHING THROUGH LATE SUNDAY INTO SUNDAY NIGHT WHICH MAY PRODUCE A THUNDERSTORM. THIS WILL QUICKLY MOVE OFF AND HIGH PRESSURE IN PLACE FOR SUNNY SKIES ON MONDAY WITH SLIGHTLY COOLER TEMPERATURES.

A LOW PRESSURE SYSTEM COMING OUT OF THE OHIO VALLEY ON TUESDAY SHOULD STAY JUST SOUTH OF OUR AREA. WE HAVE THE POSSIBILITY OF A SCATTERED SHOWER TUESDAY EVENING AHEAD OF THE FRONT. LOOK FOR A CHANCE OF SCATTERED SHOWERS TO DEVELOP ON WEDNESDAY. THE END OF THE WEEK IS LOOKING DRIER AND THE TEMPERATURES WILL BECOME EVEN COOLER BY THE END OF THE WEEK.

TONIGHT: MOSTLY CLOUDY CHANCE OF SHOWERS AFTER MIDNIGHT. LOWS NEAR 60.

SUNDAY: CLOUDY WITH SCATTERED SHOWERS. CHANCE OF THUNDERSTORM LATE IN DAY. HIGHS NEAR 70.

MONDAY: SUNNY AND WINDY. HIGH NEAR 68.

TUESDAY: PARTLY SUNNY. CHANCE OF LATE EVENING SHOWER. HIGHS IN THE LOW 60’S.

WEDNESDAY: PARTLY CLOUDY WITH CHANCE OF SHOWERS. HIGH IN THE MID 60’S.

THURSDAY: PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE LOW 60’S.

FRIDAY: MOSTLY SUNNY WITH A CHANCE OF EVENING SHOWERS. HIGHS IN THE LOW 60’S.

SATURDAY: PARTLY SUNNY. HIGHS IN THE MID 50’S.

HAVE A GREAT WEEKEND!

  • METEOROLOGIST MICHAEL DEL SONTRO

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