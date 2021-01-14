Rain showers arrive Friday afternoon

HAGERSTOWN, MD. (WDVM) — GOOD THURSDAY! CLOUDS WILL BE ON THE INCREASE OVERNIGHT, BUT IT WILL STILL BE CHILLY AND DRY. FRIDAY WILL START DRY, BUT AS A POWERFUL COLD FRONT SPREADS THROUGH THE AREA SHOWERS WILL COME BACK TO THE REGION AFTER SUNSET AND CONTINUE INTO SATURDAY. SHOWERS LOOK TO PASS THROUGH THE AREA ON THE LIGHT SIDE, WITH A SLIGHT RISK OF A CHANGEOVER TO SNOW FLURRIES ON THE BACK SIDE BEFORE THE MOISTURE ENDS. LOWS SHOULD END UP IN THE 30S AREA WIDE, WITH 20S IN THE COLDER WESTERN SPOTS.
ON SATURDAY THE BULK OF THE PRECIPITATION WILL HAVE SHIFTED OFFSHORE, SOME RESIDUAL RAIN/SNOW SHOWERS ARE LIKELY TO PERSIST THROUGHOUT THE DAY FOR MOST. FOR THE MOUNTAIN AREAS ALONG THE ALLEGHENIES, CONTINUED UPSLOPE SNOW SHOWERS ARE EXPECTED TO PERSIST THROUGH THE WEEKEND UNDER A STRONG NORTHWEST FLOW. IT WILL BE COLD AND BLUSTERY FOR THE BEGINNING OF NEXT WEEK, BUT OVERALL GOOD AGREEMENT AMONGST GUIDANCE, IS THAT THE WEATHER WILL REMAIN DRY UNTIL LATER IN THE WEEK. BY THURSDAY, LONG RANGE FORECAST MODELS HAVE A STORM COMING OUT OF THE SOUTHEAST/TENNESSEE VALLEY BRINGING RAIN AND SNOW SHOWERS TO THE REGION, WHILE TEMPERATURES, ARE EXPECTED TO REMAIN SEASONABLE. STAY TUNED!
TONIGHT: INCREASING CLOUDS. LOWS IN THE 30S.
FRIDAY: MOSTLY CLOUDY WITH DEVELOPING LATE DAY RAIN SHOWERS. HIGHS IN THE 40S.
SATURDAY: MOSTLY CLOUDY WITH SOME LIGHT SHOWER, THEN GRADUAL LATE DAY CLEARING. HIGHS IN THE LOW 40S.
SUNDAY: VARIABLY CLOUDY, BREEZY AND CHILLY. HIGHS AROUND 40 DEGREES.
MONDAY-TUESDAY: PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE LOW 40S.
WEDNESDAY: MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 40S.
THURSDAY: CLOUDY WITH RAIN/SNOW POSSIBLE. HIGHS IN THE LOW 40S.
HAVE A GREAT REST OF THE DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER