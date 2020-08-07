Plenty of dry hours this weekend, but the temps and humidity increase

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD FRIDAY! A WARM FRONT WILL CONTINUE LIFTING NORTH THROUGH TONIGHT BEFORE IT GRADUALLY FALLS APART. THIS, IN TURN, WILL KEEP OUR AREA UNDER A TYPICAL SUMMERTIME PATTERN, AS ISOLATED STORMS IMPACT PARTS OF THE REGION. WITH MORE CLOUDS AND RAIN AROUND THIS AFTERNOON, TEMPERATURES HAVE BEEN IN THE LOW-MID 80S AND TONIGHT THE THERMOMETER WILL RANGE FROM THE MID-60S TO THE MID-70S UNDER VARIABLE CLOUDY SKIES.
THIS WEEKEND IS SHAPING UP TO BE DRIER THAN NOT, AS AN AREA OF HIGH PRESSURE BUILDS OVERHEAD. THERE IS STILL THE CHANCE FOR A FEW ISOLATED THUNDERSHOWERS THROWN INTO THE MIX, BUT BASICALLY THE WEEKEND IS NOT A WASHOUT. TRULY THE BEST CHANCE FOR ANY DIURNALLY DRIVEN SHOWERS AND THUNDERSTORMS WOULD BE ON SUNDAY AS OPPOSED TO SATURDAY. THE AREA OF HIGH PRESSURE WILL MOVE OFFSHORE MONDAY ALLOWING FOR GREATER COVERAGE OF AFTERNOON AND EARLY EVENING SHOWERS AND STORMS BY THE MIDDLE OF NEXT WEEK. IN ADDITION, TEMPERATURES WILL START TO RISE AND WITH HIGH HUMIDITY LEVELS ALREADY IN PLACE, THE “FEELS-LIKE” TEMPS COULD ONCE AGAIN REACH THE TRIPLE DIGITS IN SOME AREAS.
TONIGHT: VARIABLY CLOUDY WITH SOME EARLY THUNDERSHOWERS, THEN PATCHY FOG OVERNIGHT. LOWS FROM 65-75 DEGREES.
WEEKEND: MAINLY DRY WITH SPOT SHOWERS, ESPECIALLY SATURDAY. HIGHS IN THE MID TO UPPER 80S.
MONDAY: PARTLY SUNNY WITH SCATTERED SHOWERS. HIGHS AROUND 90 DEGREES.
TUESDAY: PARTLY CLOUDY WITH ISOLATED THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE LOW 90S.
WEDNESDAY-THURSDAY: PARTLY SUNNY WITH MORE WIDESPREAD STORMS. HIGHS RANGING FROM THE UPPER 80S TO THE LOWER 90S.
FRIDAY: PARTLY CLOUDY WITH MORE SCATTERED STORMS. HIGHS IN THE LOW TO MID-80S.
HAVE A NICE WEEKEND!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER