No storms expected over the next seven days

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD TUESDAY! NUMEROUS RIVER FLOOD WARNINGS ARE STILL IN EFFECT, ALTHOUGH MANY OF THE RIVERS HAVE ALREADY CRESTED AND ARE STARTING TO RECEDE. SOME SMALLER STREAMS AND CREEKS ACROSS THE EASTERN WEST VIRGINIA PANHANDLE AND WESTERN MARYLAND CONTINUE TO EXPERIENCE MINOR FLOODING, BUT AGAIN, IMPROVEMENT IS IN THE CARDS AS WE HEAD INTO WEDNESDAY. HIGH-PRESSURE WE’LL STICK AROUND FOR THE REST OF THE WEEK AND OVER THE NEXT SEVEN DAYS, AS WE’LL SEE SUNNY TO MOSTLY SUNNY SKIES. DRY AND SEASONABLY CHILLY CONDITIONS WILL PERSIST FRIDAY AS A REGION OF CANADIAN HIGH PRESSURE BUILDS OVERHEAD. TEMPERATURES TUESDAY WILL BE CHILLY, BUT THEN GRADUALLY RISE SOME TO BE NEAR NORMAL TEMPERATURES.
TONIGHT: CLEAR SKIES. LOWS RANGING BETWEEN 28-36 DEGREES.
WEDNESDAY – FRIDAY: SUNNY SKIES. HIGH RANGING BETWEEN 45 -55 DEGREES.
SATURDAY-TUESDAY: MOSTLY SUNNY. HIGHS RANGING BETWEEN 47-60 DEGREES.
HAVE A WONDERFUL NIGHT!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER