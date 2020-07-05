Mostly sunny, hot, and humid for your Sunday

TONIGHT: MOSTLY CLEAR. LOWS AROUND 70 DEGREES.
MONDAY: MOSTLY SUNNY WITH A CHANCE OF AN AFTERNOON SHOWER AND THUNDERSTORM. HIGH’S IN THE LOW TO MID 90’S.
TUESDAY: PARTLY SUNNY WITH A CHANCE OF AN AFTERNOON SHOWER OR THUNDERSTORM. HIGH’S IN THE LOW TO MID 90’S.
WEDNESDAY: PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF A SHOWER OR THUNDERSTORM. HIGH’S IN THE LOW TO MID 90’S.
THURSDAY: PARTLY SUNNY WITH A CHANCE OF SHOWERS OR THUNDERSTORMS. HIGH’S IN THE LOW TO MID 90’S.
FRIDAY: PARTLY SUNNY WITH A CHANCE OF SHOWERS OR THUNDERSTORM. HIGH’S IN THE LOW TO MID 90’S.
SATURDAY: PARTLY SUNNY WITH A CHANCE OF SHOWERS OR THUNDERSTORMS. HIGH’S IN THE LOW 90’S.
HAVE A GREAT WEEK!
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