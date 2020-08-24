More storms in the forecast for Tuesday

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — HAPPY MONDAY! TODAY, SOME SPOT SHOWERS AND ISOLATED STORMS HAVE DEVELOPED, AS TEMPERATURES START TO RISE. TONIGHT, ALL STORMS WILL DWINDLE AND PARTLY CLOUDY SKIES WILL BE SEEN. ON TUESDAY, A COLD FRONT SWEEPS SOUTH ACROSS THE NORTHEAST AND MID-ATLANTIC, GIVING US MORE STORMS IN THE LATE AFTERNOON MAINLY, OUT AHEAD OF THE APPROACHING FRONT. THEY WILL BE HIT OR MISS, BUT ANY THAT REALLY GET GOING COULD PRODUCE DAMAGING WINDS. THIS FRONT DROPS JUST SOUTH OF US TUESDAY NIGHT BUT QUICKLY RETURNS WEDNESDAY AS A WARM FRONT. THIS KEEPS STORM CHANCES AROUND THROUGH MID-WEEK, WITH A SLIGHT CHANCE OF SEVERE STORMS WITH GUSTY WINDS AS WELL. ALL THE WHILE, HIGH PRESSURE REMAINS JUST OFF THE ATLANTIC COASTLINE CONTINUING TO HELP KEEP US WARM AND HUMID.
THE SUMMERTIME HEAT REACHES ITS PEAK FOR THE WEEK ON THURSDAY WHEN HIGHS COULD REACH THE MID-90S WITH LOTS OF SUNSHINE. GOING INTO THE END OF THE WEEK, A DECENT LOW WILL TRACK ACROSS THE SOUTHERN GREAT LAKES, BRINGING SHOWERS AND STORMS AROUND FRIDAY AND SATURDAY. TO GO ALONG WITH THAT, IT’S LOOKING LIKE SOME RAINFALL FROM THE REMNANTS OF TROPICAL STORM LAURA COULD ALSO MESH IN HEADING INTO SATURDAY. STILL A GOOD DEAL OF UNCERTAINTY ON THE ADDITIONAL TROPICAL MOISTURE RIGHT NOW, BUT SOGGY WEATHER SHOULD BE AROUND ONE WAY OR ANOTHER INTO NEXT WEEKEND. MUCH COOLER AND DRIER AIR FOLLOWS INTO NEXT SUNDAY, DROPPING HIGHS BACK TO NEAR 80 DEGREES WITH LOWS ALSO BACK INTO THE 50’S.
HAVE A GREAT REST OF YOUR NIGHT
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER
TONIGHT: EARLY SPOT THUNDERSTORMS/SHOWERS, THEN PARTLY CLOUDY. LOWS RANGE FROM 53-78 DEGREES.
TUESDAY: MOSTLY SUNNY EARLY WITH LATE AFTERNOON/EARLY EVENING STORMS. HIGHS IN THE LOWER 90S.
WEDNESDAY-THURSDAY: PARTLY CLOUDY, WITH ISOLATED TO SCATTERED STORMS, HOT AND HUMID. HIGHS IN THE LOW TO MID-90S.
FRIDAY: PARTLY CLOUDY. HIGHS AROUND 90 DEGREES.
SATURDAY: MOSTLY CLOUDY WITH REMNANTS OF “LAURA” POSSIBLE ACROSS THE AREA. HIGHS IN THE 80S.
SUNDAY: MOSTLY SUNNY AND LESS HUMID. HIGHS IN THE LOWER 80S.
MONDAY; SUNNY. HIGHS AROUND 80 DEGREES.
HAVE A NICE REST OF YOUR DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER