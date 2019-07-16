More storms across the area on Wednesday

GOOD TUESDAY! A WARM FRONT LIFTING TO THE NORTH IS HELPING TO SET THE STAGE FOR A RATHER HOT AND HUMID DAY THROUGHOUT THE REGION. AS TYPICALLY HAPPENS DURING THIS TIME OF YEAR, WITH THE LONG DAYS AND A DECENT AMOUNT OF SUNSHINE, SOME OF US WILL SEE POP-UP SHOWERS AND THUNDERSTORMS. A FEW OF THESE STORMS MAY PACK AN EXTRA PUNCH, SO KEEP AN EYE ON THE SKIES IF YOU’RE OUTSIDE. THIS ACTIVITY WILL TAPER OFF OVERNIGHT, BUT IT WILL REMAIN RATHER WARM AND HUMID. FORECASTED OVERNIGHT LOW TEMPERATURES LOOK TO STAY IN THE 70S. BARRY’S REMNANTS WILL MOVE CLOSER ON WEDNESDAY, BRINGING PLENTY OF HEAT AND HUMIDITY WITH IT AND ANOTHER ROUND OF SCATTERED SHOWERS AND THUNDERSTORMS ARE LIKELY DURING THE AFTERNOON AND EARLY EVENING. HEAT INDICES LOOK TO APPROACH AND POTENTIALLY EXCEED 100 DEGREES WEDNESDAY AFTERNOON.
HIGH HEAT AND HEAT INDEX VALUES WILL LAST THROUGH THE END OF THE WEEK AND INTO THE WEEKEND. AN UPPER-LEVEL TROUGH WILL PIVOT EASTWARD ON THURSDAY, SENDING ONE MORE CHANCE FOR STORMS OUR WAY BEFORE IT DEPARTS. WHILE WE DRY OUT FRIDAY INTO MUCH OF THE WEEKEND, IT WILL REMAIN INCREDIBLY HOT AND HUMID. HIGH TEMPERATURES FROM FRIDAY THROUGH THE WEEKEND WILL LIKELY CLIMB INTO THE MID TO UPPER 90S, WHILE HEAT INDICES CLIMB WELL ABOVE 100 DEGREES. THIS WILL LIKELY BE A DANGEROUS SPELL OF SUMMERTIME HEAT, SO PLEASE BE SURE THAT YOU AND OTHER ARE ABLE TO STAY SAFE, COOL, AND HYDRATED. A COLD FRONT WILL APPROACH BY THE START OF NEXT WEEK, WHICH WILL USHER IN A NEW THREAT FOR SOME SHOWERS AND THUNDERSTORMS, BUT ALSO BRING AN END TO THE EXCESSIVE HEAT WE’LL ENDURE THIS WEEKEND.
TONIGHT: A FEW EARLY STORMS ARE POSSIBLE, THEN BECOMING PARTLY CLOUDY. LOWS: 70-75. WINDS WILL BE LIGHT AND VARIABLE.
WEDNESDAY: PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE LOW 90S.
THURSDAY: PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS AROUND 90 DEGREES.
FRIDAY: MOSTLY SUNNY, HOT, AND HUMID. HIGHS IN THE MID TO UPPER 90S. HEAT INDEX VALUES WILL LIKELY EXCEED 100 DEGREES. RECORD HIGH: 98 (1930)
SATURDAY: ANOTHER SUNNY, HOT, AND HUMID DAY. HIGHS IN THE UPPER 90S. HEAT INDEX VALUES WILL LIKELY EXCEED 100 DEGREES. RECORD HIGH: 100 (1980)
SUNDAY: PARTLY SUNNY WITH A FEW STORMS POSSIBLE. HIGHS IN THE MID TO UPPER 90S. HEAT INDEX VALUES WILL LIKELY EXCEED 100 DEGREES.
MONDAY: VARIABLY CLOUDY WITH SCATTERED STORMS LIKELY. HIGHS AROUND 90 DEGREES.
TUESDAY: MOSTLY SUNNY TO SUNNY, COOLER, AND LESS HUMID! HIGHS IN THE MIDDLE AND UPPER 80S.
HAVE A GREAT REST OF YOUR DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER