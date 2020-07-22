More severe storms possible Thursday

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD WEDNESDAY! ONCE AGAIN, IT IS ANOTHER HOT AFTERNOON WITH ISOLATED THUNDERSTORMS. THE NWS HAS ISSUED A SEVERE THUNDERSTORM WATCH UNTIL 7 P.M. FOR THE ENTIRE AREA, A FLASH FLOOD WATCH UNTIL 11 P.M. FOR AREAS EAST OF I-81 AND A HEAT ADVISORY UNTIL 8 P.M. FROM D.C. SOUTH TO THE EASTERN MARYLAND SHORE. WITH MULTIPLE HOURS OF OVER 100 DEGREE HEAT, THE SEVERE STORMS PREDICTION CENTER HAS THE ENTIRE AREA UNDER A SLIGHT RISK OF SEVERE STORMS. THAT MEANS SCATTERED SEVERE STORMS THAT ARE NOT LONG-LIVED, COULD IMPACT PARTS OF THE REGION DURING THE AFTERNOON AND EARLY EVENING, WITH DAMAGING WINDS THE GREATEST CONCERN. TRY TO TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU ARE FINDING YOURSELF OUTSIDE MORE OFTEN THAN NOT TODAY AND INTO THE EARLY EVENING.
TOMORROW AND HEADING INTO FRIDAY, A COLD FRONT IS FORECAST TO DROP SOUTHWARD INTO THE REGION LATE IN THE DAY AND INTO THE EVENING. THE ATMOSPHERE WILL BE RIPE, AT THAT TIME, TO HAVE THE POTENTIAL FOR SOME HEAVY RAIN, LOCALIZED FLOODING, AND SOME MORE STRONG TO SEVERE STORMS, POSSIBLE. HIGHS THURSDAY WILL TREND SLIGHTLY COOLER COMPARED TO PREVIOUS DAYS, TOPPING OUT IN THE LOW TO MIDDLE 90S, WITH UPPER 80S IN THE MOUNTAINS ALL WHILE THE HUMIDITY REMAINS HIGH. LOOKING AHEAD TO THE WEEKEND, THERE NOW APPEARS TO BE SOME RELIEF TO THE HEAT AS A WEAK FRONT PUSHES SOUTH OF THE AREA SATURDAY. WITH THAT BEING SAID, SATURDAY IS LOOKING SLIGHTLY COOLER AND DRIER, BUT IT WILL BE SHORT-LIVED AS HEAT AND HUMIDITY WILL START BUILDING BACK INTO THE REGION EARLY NEXT WEEK. DAYTIME HIGHS THIS WEEKEND ARE FORECAST TO BE IN THE MID TO UPPER 80S AND RANGING TO THE LOWER 90S AREA WIDE.
TONIGHT: EARLY ISOLATED/SCATTERED STORMS THEN BECOMING VARIABLY CLOUDY. LOWS FROM 66-79 DEGREES.
THURSDAY: PARTLY SUNNY WITH SCATTERED THUNDERSTORMS. HIGHS AROUND 90 DEGREES.
FRIDAY: VARIABLY CLOUDY WITH ISOLATED THUNDERSHOWERS. NOT AS HOT. HIGHS IN THE MID TO UPPER 80S.
WEEKEND: PARTLY CLOUDY. HIGHS RANGING BETWEEN THE UPPER 80S TO MID-90S.
MONDAY: PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE MID-90S.
TUESDAY: VARIABLY CLOUDY WITH SCATTERED THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE LOW 90S.
WEDNESDAY: PARTLY SUNNY WITH SCATTERED SHOWERS. HIGHS IN THE UPPER 80S.
STAY COOL AND SAFE!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER