Hurricane season starts today

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD MONDAY! TONIGHT, WE’LL BE DRY AND PARTLY CLOUDY, WITH OVERNIGHT LOWS TO BE A TOUCH MILDER THAN THE LAST COUPLE OF EVENINGS, BUT STILL COMFORTABLE AND IN THE 50S MOST AREAS, EXCEPT FOR SOME OF THE HIGHER MOUNTAIN RIDGES, WHERE MIDDLE AND UPPER 40S ARE POSSIBLE. TUESDAY, THE SURFACE HIGH PRESSURE WILL ALSO BE SLIDING OFFSHORE, LEADING TO INCREASING WARMTH AND MORE IN THE WAY OF CLOUD COVERAGE. A WARM FRONT WILL BE APPROACHING OUR AREA AND WITH THAT FRONT THERE IS THE POTENTIAL FOR THE CHANCE OF AN AFTERNOON SHOWER OR STORM, MAINLY ALONG AND NORTH OF THE POTOMAC RIVER.
ON WEDNESDAY, A SOUTHWESTERLY WIND DIRECTION WILL HELP TO PUMP IN AMPLE MOISTURE AND MUCH WARMER TEMPERATURES. HIGH TEMPERATURES ARE FORECAST TO RISE INTO THE UPPER 80S TO MIDDLE 90S, BUT IN SOME PLACES IT WILL “FEEL-LIKE” THE UPPER 90S NEAR AND SOUTH OF D.C. ON THE SAME DAY A BACKDOOR COLD FRONT WILL BE DROPPING IN FROM THE NORTH, GIVING THE AREA A DECENT CHANCE OF AFTERNOON THUNDERSTORMS. ANY THUNDERSTORM ACTIVITY IS FORECAST TO DWINDLE WEDNESDAY NIGHT WITH THE LOSS OF DAYTIME HEATING, AS THE AIR REMAIN WARM AND MUGGY WITH LOWS HOLDING IN THE UPPER 60S TO LOWER 70S. THE END OF THE WEEK ALSO LOOKS TO BE WARM AND HUMID UNTIL A SECOND FRONT PASSES THROUGH ON SATURDAY. SO THE RISK OF THUNDERSTORMS WILL BE PRESENT THU AND FRI WITH POTENTIAL FOR SEVERE THUNDERSTORMS ESPECIALLY FRIDAY. BY SATURDAY, ANOTHER COLD FRONT IS FORECAST TO CROSS THE REGION, BRINGING IMPROVING WEATHER CONDITIONS FOR THE WEEKEND.
TONIGHT: MOSTLY CLEAR, MILD. LOWS 54-61.
TUESDAY: PARTLY SUNNY WITH SHOWERS. HIGHS IN THE MID TO UPPER 70S.
WEDNESDAY: PARTLY SUNNY WITH SCATTERED THUNDERSHOWERS. HIGHS AROUND 90 DEGREES.
THURSDAY-FRIDAY: PARTLY CLOUDY, WARM AND HUMID. SCATTERED THUNDERSHOWERS. HIGHS IN THE MID-80S.
SATURDAY: EARLY DAY SHOWERS, THEN LATE AFTERNOON CLEARING. HIGHS IN THE MID-80S.
SUNDAY: MOSTLY SUNNY, BREEZY, COOLER AND LESS HUMID. HIGHS AROUND 80 DEGREES.
MONDAY: SUNNY. HIGHS IN THE LOW TO MID-80S.
HAVE A GREAT REST OF YOUR DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER