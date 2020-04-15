Freeze Watches and Warnings for tonight

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD WEDNESDAY! TODAY HAS BEEN A DRY AND PARTLY CLOUDY DAY, BUT CHANGES ARE COMING THIS EVENING. TONIGHT, A COLD FRONT WILL DROP SOUTH AND CROSS OUR AREA LATE, PROVIDING A BIT OF A BREEZE AND OFFSETTING MOST AREAS SEEING FREEZE WATCHES/WARNINGS; HOWEVER; FROST POTENTIAL IS STILL POSSIBLE IN PLACES ALONG AND AROUND THE SHENANDOAH VALLEY WHERE WINDS ARE MORE LIKELY TO GO LIGHT THIS EVENING. IN ADDITION TO CHILLY TEMPERATURES, THE FRONT WILL HAVE A LITTLE MOISTURE TO WORK WITH, BRINGING IN SOME LIGHT RAIN BEFORE CHANGING TO SNOW SHOWERS OVERNIGHT. MOST OF THE SHOWERS ARE FORECAST TO STAY WEST OF I-81, WITH ANY MEASURABLE PRECIPITATION TO BE CONFINED TO THE ALLEGHENY FRONT, BUT A FEW FLURRIES OR SPRINKLES COULD APPROACH THE I-95 CORRIDOR BY DAYBREAK.
AFTER THE MORNING CLOUDS AND SHOWERS MOVE AWAY, THURSDAY WILL ONCE AGAIN BE PARTLY CLOUDY WITH TEMPERATURES RUNNING SLIGHTLY BELOW NORMAL. INITIALLY, ON FRIDAY, HIGH PRESSURE WILL BE SITUATED JUST OFFSHORE, BEFORE MOVING FURTHER AWAY AND A WEAK DISTURBANCE TO APPROACH THE AREA FROM THE WEST. SHOWERS WILL MOVE INTO THE AREA DURING FRIDAY AFTERNOON AND SPREAD ACROSS THE ENTIRE FORECAST AREA FRIDAY NIGHT. THIS SYSTEM WILL DRIVE A COLD FRONT SOUTH THE AREA BEFORE STALLING AND ALLOWING DRIER WEATHER TO MOVE IN SATURDAY AFTERNOON. ON SUNDAY, A WEAK DISTURBANCE WILL RIDE ALONG THE STALLED TO OUR SOUTH, BRINGING A CHANCE FOR MORE SHOWERS DURING THE DAY ON SUNDAY. MONDAY, THE FORECAST IS FOR SUNNY SKIES AS THE WEEKEND WEATHER MOVES OUT TO SEA. TEMPERATURES WILL REMAIN AT OR BELOW NORMAL THROUGH THE LONG TERM PERIOD BUT WILL MODERATE SLIGHTLY OVER THE COURSE OF THE WEEKEND.
TONIGHT: PARTLY CLOUDY AND COLD. LOWS IN THE 30S.
THURSDAY: PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 50S.
FRIDAY: PARTLY SUNNY WITH LATE DAY/EVENING SHOWERS. HIGHS IN THE 50S.
SATURDAY: EARLY SHOWERS THEN PARTLY SUNNY. HIGHS IN THE 50S.
SUNDAY: MOSTLY CLOUDY WITH SHOWERS, MILDER. HIGHS AROUND 60 DEGREES.
MONDAY: PARTLY SUNNY. HIGHS IN THE 60S.
TUESDAY: MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE 60S.
WEDNESDAY: CHANCE OF SHOWERS, THEN PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 60S.
HAVE A GREAT REST OF YOUR DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER