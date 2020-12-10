Ending the week with above normal temperatures

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD THURSDAY! OVERNIGHT, WILL BE A DRY NIGHT WITH SOME PATCHY FOG POSSIBLE. TEMPERATURES ARE FORECAST TO DROP DOWN TO NEAR FREEZING, SO IF FOG FORMS, THERE COULD BE ISOLATED INSTANCES OF FREEZING FOG, WHICH COULD CAUSE SOME SLICK SPOTS ON ROADWAYS FRIDAY MORNING. ASIDE FROM ANY AREAS OF PATCHY FRIDAY MORNING FOG, THE DRY WEATHER WILL CONTINUE TOMORROW. THERE WILL ALSO BE A SLIGHT INCREASE IN CLOUDS AS DAYTIME HIGHS HOLD IN THE MID TO UPPER 50S. THIS WEEKEND STARTS OFF WITH MORE CLOUDS, AS A COLD FRONT SLOWLY APPROACHES THE AREA. SO WHILE IT IS EXPECTED TO REMAIN MOSTLY DRY, SPOTTY PERIODS OF SHOWERS AND/OR DRIZZLE ARE POSSIBLE THROUGHOUT THE DAY SATURDAY. SATURDAY’S HIGHS ARE EXPECTED TO BE SIMILAR TO FRIDAY’S AND IN THE UPPER 50S. SUNDAY, THE AFOREMENTIONED COLD FRONT WILL CROSS THE REGION IN THE MORNING AND WHEN THE RAIN CHANCES WILL BE AT THEIR HIGHEST. RAIN AMOUNTS ARE EXPECTED TO BE SIGNIFICANTLY LOW AND UNDER A QUARTER OF AN INCH, BUT TEMPERATURES WILL PEAK AT THEIR HIGHEST POINT, IN THE LOW 60S, SO QUITE WARM FOR EARLY
DECEMBER!
NEXT WEEK LOOKS TO START OFF QUIETLY FOR OUR AREA, AS A STORM SLIDES SOUTH OF THE REGION. AT THIS TIME, MOST SHOWER ACTIVITY IS FORECAST TO STAY TO OUR SOUTH, WITH LIGHT PRECIPITATION REACHING INTO CENTRAL VIRGINIA AND SOUTHERN MARYLAND. HIGHS MONDAY WILL BE BACK CLOSER TO NORMAL, STAYING IN THE MID TO UPPER 40S EAST OF THE MOUNTAINS. A BRIEF AREA OF HIGH PRESSURE WILL BUILD IN FOR TUESDAY, WITH DRY CONDITIONS EXPECTED AND TEMPERATURES SLIGHTLY COOLER THAN MONDAY AS HIGHS ONLY PEAK IN THE MID-40S. WEDNESDAY, IS THE DAY WE NEED TO WATCH, AS IT COULD BE THE FIRST DAY THAT WE HAVE WINTRY WEATHER IN OUR BACKYARD. CURRENTLY, IT IS LOOKING LIKE THE THREAT WILL BE RELEGATED TO AREAS WEST OF THE I-95 CORRIDOR, BUT MANY DETAILS STILL NEED TO BE IRONED OUT, AS THE STORM IS STILL ALMOST A WEEK AWAY FROM IMPACTING THE REGION. FOR I-95 AND AREAS EAST, WE COULD BE LOOKING AT A MODERATE TO HEAVY RAIN EVENT. STAY TUNED!
TONIGHT: MOSTLY CLEAR. LOWS RANGE FROM 31-44 DEGREES.
FRIDAY: MOSTLY SUNNY AND MILDER. HIGHS IN THE MID-50S.
WEEKEND: VARIABLY CLOUDY WITH SCATTERED SHOWERS. HIGHS RANGE 55-60.
MONDAY: VARIABLY CLOUDY. HIGHS IN THE MID-40S.
TUESDAY: SUNNY, WITH CLOUDS INCREASING AFTER SUNSET. HIGHS IN THE 40S.
WEDNESDAY: MOSTLY CLOUDY WITH WINTRY MIX. HIGHS AROUND 40 DEGREES.
THURSDAY: PARTLY CLOUDY AND CHILLY. HIGHS IN THE UPPER 30S.
HAVE A GREAT REST OF THE DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER