An active weather day across all of the area

SEVERE THUNDERSTORM WATCH UNTIL 9 P.M.
HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD TUESDAY! IT IS ANOTHER HOT AND HUMID DAY ACROSS THE AREA, BUT I’M NOT EXPECTING THE RECORD HEAT THAT WAS OBSERVED MONDAY. THE MAIN STORY TODAY WILL BE ANOTHER ROUND OF STRONG TO SEVERE STORMS THIS AFTERNOON AND EARLY EVENING. THE SEVERE STORMS PREDICTION CENTER (SSPC) HAS UPGRADED MOST OF THE REGION TO A “SLIGHT RISK” OF SEEING SEVERE STORMS. THAT MEANS SCATTERED SHORT-LIVED SEVERE STORMS ARE POSSIBLE ACROSS THE AREA. ANY STORM THAT DEVELOPS WILL BE LARGELY DRIVEN FROM THE OUTFLOW OF OTHER STORMS AND/OR STORM COLLISIONS. THE GENERAL MOTION OF THE INDIVIDUAL STORMS WILL VARY, BUT MOST OF THE GENERAL MOTION WILL BE FROM WEST TO EAST. SOME ADDITIONAL DEVELOPMENT IS POSSIBLE ALONG THE DAILY SEA- BREEZE FRONT DURING THE LATE AFTERNOON AND EARLY EVENING HOURS. THE STRONGEST STORMS WILL BE CAPABLE OF PRODUCING DAMAGING WIND GUSTS AND LARGE HAIL, ALSO ISOLATED INCIDENTS OF FLOODING IS NOT OUT OF THE QUESTION IN AREAS OF HEAVY RAIN. HAVE YOUR WDVM WEATHER APP READY TO GO ONCE AGAIN. AS PER USUAL, A DOWNWARD TREND IN STORMINESS WILL OCCUR THIS EVENING, AND WE’LL SEE PARTLY CLOUDY SKIES AND SOME PATCHY FOG AS WELL. TEMPERATURES WILL REMAIN ON THE MILD SIDE IN THE UPPER 60S TO MIDDLE 70S.
A COLD FRONT WILL SLOWLY ADVANCE IN OUR DIRECTION, BUT UNTIL IT PASSES SOUTH OF THE AREA, WHICH LOOKS TO HAPPEN BY LATE THURSDAY AND INTO FRIDAY, WE’LL KEEP THE HEAT AND HUMIDITY AROUND. SCATTERED SHOWERS AND THUNDERSTORMS WILL ALSO BE AROUND, ONCE AGAIN POSSIBLY BECOME SEVERE AT TIMES, WITH GUSTY WINDS AND POTENTIAL FLOODING. THE MINI HEATWAVE BREAKS LATE IN THE WEEK WITH THE PASSAGE OF THE AFOREMENTIONED COLD FRONT, BUT A FEW MORE STORMS ARE POSSIBLE BY THEN. SOME ISOLATED SHOWERS AND MAYBE A PASSING STORM ARE POSSIBLE ON FRIDAY, BUT THE WEEKEND IS LOOKING LESS HUMID AND DRIER.
HERE’S A LOOK AT YOUR EXTENDED FORECAST:
TONIGHT: EARLY STORMS THEN PARTLY CLOUDY WITH PATCHY FOG POSSIBLE. LOWS: 70-78. WINDS WILL BE LIGHT AND VARIABLE.
WEDNESDAY: PARTLY CLOUDY WITH SCATTERED THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE UPPER 80S TO LOW 90S.
THURSDAY: PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE MID TO UPPER 80S.
FRIDAY: BECOMING PARTLY SUNNY WITH A FEW LINGERING SHOWERS POSSIBLE. HIGHS IN THE LOW 80S.
SATURDAY: MOSTLY SUNNY AND LESS HUMID. HIGHS AROUND 80.
SUNDAY: SUNNY AND BEAUTIFUL! HIGHS IN THE LOW 80S.
MONDAY: VARIABLY CLOUDY, MOSTLY DRY. HIGHS IN THE LOW 80S
TUESDAY: MIX OF SUN AND CLOUDS. HIGHS IN THE MID 80S.
STAY WEATHER ALERT THIS AFTERNOON AND EARLY EVENING
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER