A warm wind could bring some areas record highs on Thursday

HAGERSTOWN, MD. (WDVM) — GOOD WEDNESDAY! UNDER PARTLY CLOUDY SKIES THIS EVENING, OVERNIGHT LOWS WILL STAY VERY WARM RANGING FROM THE MID-40S TO MID-50S! WITH HIGH-PRESSURE OFF OUR COAST THURSDAY, SOME CITIES MAY FLIRT WITH A FEW RECORDS, OTHERWISE IN GENERAL, IT WILL BE A VERY MILD AFTERNOON. HIGHS WILL REACH THE MIDDLE TO UPPER 70’S FOR MOST, WITH THE POTENTIAL FOR CENTRAL VIRGINIA MAYBE EVEN SEEING AN 80 DEGREE READING UNDER PARTLY CLOUDY SKIES. AS USUAL, ALL GOOD THINGS MUST COME TO AN END, AND THAT BEGINS WITH A WEAKENING COLD FRONT MOVING THROUGH THE REGION THURSDAY NIGHT INTO FRIDAY. THE FRONT DOES NOT HAVE A LOT OF MOISTURE WITH IT, SO ANY RAIN SHOWERS WILL BE RATHER SPARSE AND LIGHT. EITHER WAY, THE CHANCE FOR RAIN WILL BEGIN THURSDAY NIGHT AND CONTINUE THROUGH THE FIRST HALF OF THE DAY FRIDAY.
AS WE HEAD INTO THE WEEKEND, THE FRONT WILL BE LONG GONE AND COLDER AIR WILL MOVE RIGHT BACK TO THE REGION. THIS WILL GIVE US HIGHS BACK IN THE 40S AND 50’S ON SATURDAY AND SUNDAY. THE WEEKEND IS ALSO LOOKING DRY AS HIGH PRESSURE DROPS DOWN FROM CANADA AS A NEW STORM SYSTEM BEGINS TO BUILD ACROSS THE SOUTHERN PART OF THE COUNTRY. THIS SYSTEM WILL START TO SHOW ITSELF ON MONDAY, WITH ISOLATED SHOWERS AND CLOUDS RETURNING TO THE PICTURE WHILE WE STAY SEASONALLY COOL. AS IT STANDS RIGHT NOW, IT LOOKS LIKE THE AREA WILL INITIALLY SEE SOME MORE LIGHT SNOW, AS THE MOISTURE ARRIVES DURING THE LATE DAY AND EVENING HOURS. WHATEVER DOES FALL LOOKS TO BE LIGHT AND NOT LAST TOO LONG. BY TUESDAY, THE PRECIPITATION IS FORECAST TO MOVE EAST AND VARIABLY CLOUDY SKIES ARE FORECAST.
TONIGHT: PARTLY CLOUDY. LOWS RANGING BETWEEN 45-56 DEGREES.
THURSDAY: PARTLY CLOUDY AND BREEZY. OVERNIGHT SHOWERS. HIGH IN THE 70S.
FRIDAY: CLOUDY TO MOSTLY CLOUDY WITH EARLY DAY LIGHT AND SCATTERED SHOWERS. HIGHS IN THE UPPER 60S.
SATURDAY: MOSTLY SUNNY. COOLER. HIGHS IN THE 50S.
SUNDAY: PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 50S.
MONDAY: MOSTLY CLOUDY WITH CLOUDS AND OVERNIGHT SHOWERS. HIGHS IN THE 40S.
TUESDAY: VARIABLY CLOUDY. HIGHS IN THE 40S.
WEDNESDAY: MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 40S.
HAVE A GREAT REST OF THE DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER