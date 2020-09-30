A few more showers, but then cooler weather arrives this weekend

GOOD WEDNESDAY! TODAY HAS BEEN A DRY AND MOSTLY SUNNY DAY, AS WE GET A BRIEF BREAK BEFORE THE NEXT COLD FRONT ARRIVES THURSDAY NIGHT INTO FRIDAY MORNING. CLOUDS WILL BE ON THE INCREASE THURSDAY AFTERNOON, AS THE AFOREMENTIONED FRONT APPROACHES AND WE MAY EVEN SEE A FEW SHOWERS BY LATE AFTERNOON, BUT THE BEST CHANCE FOR SEEING ANY SHOWERS WILL TRULY INCREASE AFTER SUNSET. THIS FRONT DOESN’T APPEAR TO HAVE AS MUCH MOISTURE WITH IT, BUT IT WILL CHANGE HOW YOU FEEL, AS TEMPERATURES WILL DROP BEHIND THIS FRONT. THE FRONT WILL MOVE OFF TO OUR EAST FRIDAY, AND WITH A BUILDING AREA OF HIGH-PRESSURE PARKING ITSELF ACROSS THE NORTHEAST AND MID-ATLANTIC AREA, WE’LL SEE A GRADUAL DECREASE IN CLOUDS AND COOLER THAN NORMAL TEMPERATURES. FORECASTED HIGHS WILL BE IN THE LOWER TO MID-60S FOR MOST LOCATIONS.
THE WEEKEND IS LOOKING PARTLY CLOUDY AND DRY, BUT CHILLY AT TIMES. STARTING FRIDAY NIGHT AND INTO SUNDAY NIGHT, AFTERNOON TEMPERATURES LOOK TO BE IN THE LOW TO MID-60S, WITH LOWS IN THE 30S AND 40S. THERE MAY EVEN BE SOME FROST OR FREEZE CONDITIONS POSSIBLE IN THE SHELTERED VALLEYS AND RURAL AREAS DURING THE OVERNIGHT. AS THE WEEKEND COMES TO A CLOSE, MORE CLOUDS WILL BE ON THE INCREASE AND THERE IS THE CHANCE FOR SHOWERS SUNDAY NIGHT INTO MONDAY WITH THE PASSING OF ANOTHER SYSTEM IN THE NORTHEAST.
TONIGHT: DRY AND COOLER. LOWS RANGE FROM 49-62 DEGREES.
THURSDAY: DRY WITH CLOUDS AND OVERNIGHT LATE SHOWERS. HIGHS AROUND 70 DEGREES.
FRIDAY: PARTLY CLOUDY AND TURNING COOLER. HIGHS IN THE LOW TO MID-60’S.
SATURDAY: SUNNY AND COOL. HIGHS IN THE LOW 60S.
SUNDAY: CLOUDS ON THE INCREASE, WITH EVENING SHOWERS. HIGHS IN THE MID-60S.
MONDAY: RAIN SHOWERS. HIGHS IN THE MID-60S.
TUESDAY: MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE UPPER 60S.
WEDNESDAY: PARTLY CLOUDY WITH OVERNIGHT SHOWER POSSIBLE. HIGHS IN THE LOW 70S.
ENJOY THE REST OF YOUR DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER