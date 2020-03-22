A chilly rain to start the week

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) – GOOD SUNDAY! HIGH PRESSURE IS MOVING AWAY FROM THE REGION, ALLOWING FOR MORE CLOUDS TO BUILD INTO THE AREA. CHANCES FOR PRECIPITATION WILL INCREASE TONIGHT AS A STORM SYSTEM WILL LIFT TO OUR NORTHWEST. SOME LIGHT PRECIPITATION CAN`T BE RULED OUT BEFORE MIDNIGHT, BUT THE BULK OF THE PRECIPITATION SHOULD HOLD OFF UNTIL MONDAY. PRECIPITATION SHOULD FALL IN THE FORM OF RAIN ACROSS MOST OF THE AREA, WITH LOWS TONIGHT IN THE UPPER 30S AND LOW 40S; HOWEVER; SLIGHTLY BELOW FREEZING TEMPERATURES MIGHT LEAD TO A SLIGHT CHANCE OF A RAIN/SNOW MIX ACROSS THE BLUE RIDGE AND CATOCTIN MOUNTAIN AREAS, AS WELL AS THE ALLEGHENY FRONT REGION. ALL PRECIPITATION WILL SWITCH OVER TO RAIN FOR ALL EARLY TOMORROW MORNING AND INCREASE IN INTENSITY, ESPECIALLY CLOSER TO THE I-95 CORRIDOR. RAIN SHOULD PULL OUT OF THE AREA LATER TOMORROW AFTERNOON AS THE STORM TRACKS OFF TO OUR NORTHEAST. BY THE END OF THE EVENT, RAIN AMOUNTS SHOULD BE BETWEEN A HALF OF AN INCH AND AN INCH FOR MOST, WITH A FEW ISOLATED HIGHER TOTALS. TEMPERATURES WILL BE CHILLY TO START THE WEEK, WITH HIGHS IN THE 40S FOR MONDAY.
TUESDAY WE GET A BREAK FROM THE RAIN, AS AN AREA OF HIGH PRESSURE WILL BUILD IN, BUT THE DRY WEATHER WILL BE SHORT-LIVED. HIGHS ON TUESDAY WILL TOP OUT IN THE UPPER 50S TO LOW 60S, SO WE START THE WARMING PROCESS ACROSS THE AREA. ANOTHER STORM SYSTEM WILL RAPIDLY APPROACH TUESDAY NIGHT, INTO WEDNESDAY, MORE WIDESPREAD RAIN RETURNS, BRINGING AN ADDITIONAL HALF INCH OF PRECIPITATION ON TOP OF THE MONDAY RAIN TOTALS, BEFORE EXITING THE AREA WEDNESDAY EVENING. ANOTHER WEAK HIGH PRESSURE SYSTEM WILL BUILD OVER OUR REGION BRIEFLY ON THURSDAY WITH SLIGHTLY ABOVE NORMAL TEMPS IN THE UPPER 50S TO LOW 60S, BEFORE WE END THE WEEK ON A MOSTLY CLOUDY NOTE AND SOME SHOWERS. THE WEEKEND STARTS OFF WITH CLOUDS AND SOME SHOWERS, BUT ENDS ON A DRY NOTE WITH COOLER TEMPERATURES ARRIVING.
TONIGHT: CLOUDS ON THE INCREASE WITH OVERNIGHT SHOWERS. LOWS IN THE 30S AND 40S.
MONDAY: RAIN. HIGHS IN THE UPPER 40S AND LOWER 50S.
TUESDAY: MOSTLY SUNNY WITH CLOUDS INCREASING BY EVENING. HIGHS IN THE 50S.
WEDNESDAY: SHOWERS EARLY, WITH DECREASING CLOUDS AND OVERNIGHT CLEARING. HIGHS IN THE MID TO UPPER 50S.
THURSDAY: VARIABLY CLOUDY. HIGHS AROUND 60 DEGREES.
FRIDAY: MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SHOWERS. HIGHS IN THE 60S.
SATURDAY: MOSTLY CLOUDY WITH RAIN. HIGHS IN THE 60S.
SUNDAY: MORNING CLOUDS, THEN CLEARING AND MOSTLY SUNNY. TURNING COLDER. HIGHS AROUND 50 DEGREES.
HAVE A GREAT WEEK!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER