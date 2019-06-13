Rain and some thunderstorms to impact the area today

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) – – GOOD THURSDAY MORNING! RAIN, HEAVY AT TIMES WILL BE WITH US THROUGH MOST OF THE MORNING, MAKING DRIVING A LITTLE SLOWER THAN NORMAL. ALL THE MORNING RAIN IS DUE TO ONE OF TWO SYSTEMS THAT WILL IMPACT THE 4STATE REGION FOR MUCH OF THE DAY. A COASTAL LOW-PRESSURE SYSTEM GIVES US OUR MORNING RAIN, WHILE A COLD FRONT PASSES THROUGH THE AREA DURING THE AFTERNOON. WE MAY GET A SMALL BREAK TOWARD THE EARLY AFTERNOON; OTHERWISE, SHOWERS AND THUNDERSTORMS ARE IN THE FORECAST AS A COLD FRONT PUSHES EASTWARD. WINDS MAY BECOME A BIT GUSTY AT TIMES WITH THE PASSAGE OF THE FRONT. THE CURRENT THINKING IS THAT NONE OF THE AFTERNOON STORMS WILL BE SEVERE, BUT CERTAINLY STAY WEATHER ALERT THROUGHOUT THE AFTERNOON AND EARLY EVENING.
HIGH PRESSURE WILL BUILD INTO THE AREA ON FRIDAY, CLEARING US OUT AND KEEPING THINGS QUITE PLEASANT. IT MAY GET A BIT BREEZY AT TIMES, BUT AT LEAST WE’LL HAVE SUNSHINE AND LOW HUMIDITY TO CLOSE THE WORK WEEK AND START THE WEEKEND. REGARDING THE WEEKEND, WARMER WEATHER WILL GRADUALLY WORK ITS WAY BACK INTO THE PICTURE. WE’RE IN THE LOW 80S ON SATURDAY, BUT WE MAY CLIMB NEAR 90 ON SUNDAY AND EVEN NEXT MONDAY. SUNDAY SEEMS TO BE THE WET DAY ON THE WEEKEND, SO IF YOU OUTDOOR PLANS, TRY TO ARRANGE THEM FOR SATURDAY. BEYOND THE WEEKEND, THERE WILL BE A CHANCE FOR SOME SHOWERS AS A DEPARTING COLD FRONT STAYS CLOSE ENOUGH TO THE AREA.
HERE’S A LOOK AT YOUR EXTENDED FORECAST:
TODAY: MOSTLY CLOUDY WITH PERIODS OF RAIN LIKELY AND A FEW STORMS IN THE AFTERNOON. HIGHS: 65-77. SOUTHEAST WINDS AT 5 TO 10 MPH.
TONIGHT: RAINY EARLY, WITH CLEARING BY MIDNIGHT. BREEZY. LOWS: 50-60.
FRIDAY: MOSTLY SUNNY AND BREEZY. HIGHS IN THE MID 70S.
SATURDAY: SUNNY AT FIRST, WITH INCREASING CLOUDS DURING THE AFTERNOON. HIGHS IN THE LOW 80S.
SUNDAY: PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE MID TO UPPER 80S.
MONDAY: MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SHOWERS AND THUNDERSTORMS POSSIBLE. HIGHS IN THE UPPER 80S.
TUESDAY: PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE LOW 80S.
WEDNESDAY: MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE UPPER 70S TO LOW 80S.
HAVE A GREAT DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER