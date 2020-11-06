We end the week on a nice note

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD THURSDAY! AT THE SURFACE, HIGH PRESSURE HAS GIVEN US A SUNNY DAY AND OVERNIGHT, UNDER CLEAR SKIES, LOW TEMPERATURES WILL BE A BIT MILDER GIVEN A SOUTH WIND. THE THERMOMETER CLIMBS A LITTLE HIGHER, SO WE END THE WEEK WITH HIGH TEMPERATURES INCHING TOWARD, IF NOT AT THE 70 DEGREE MARK, OR HIGHER. ON FRIDAY, A FRONT APPROACHES THE REGION, BUT EVENTUALLY STAYS NORTH OF THE AREA, GIVING US PARTLY CLOUDY SKIES WITH HIGHS ONCE AGAIN IN THE LOW 70S WHICH IS SOME 8 TO 12 DEGREES ABOVE NORMAL. HEADING INTO THE WEEKEND, THE TRANQUIL WEATHER WILL CONTINUE AND IT’S NOT UNTIL THE MIDDLE OF NEXT WEEK THAT HIGH PRESSURE MOVES FAR ENOUGH OFF OUR COAST, THAT WILL SEE INCREASED CLOUD COVER ALONG WITH SOME SHOWERS. AFTERNOON TEMPS THROUGH THE WEEKEND AND INTO NEXT WEEK APPEAR TO RANGE IN THE MID TO UPPER 60S TO LOWER 70S AND OVERNIGHT IN THE 40S AND 50S.
TONIGHT: MOSTLY CLEAR. LOWS RANGE FROM 44-57 DEGREES.
FRIDAY-SUNDAY: MOSTLY SUNNY. HIGHS AROUND 70 DEGREES.
MONDAY-TUESDAY: PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE LOWER 70S.
WEDNESDAY: MOSTLY CLOUDY TO CLOUDY SKIES WITH SHOWERS. HIGHS IN THE LOWER 70S.
THURSDAY: PARTLY SUNNY AND MILDER WITH SHOWERS. HIGHS IN THE MID 60S.
HAVE A GREAT REST OF YOUR WEEK!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER
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