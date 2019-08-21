Warm and humid again…but changes are coming

HAGERSTOWN, Md. ( WDVM) — GOOD WEDNESDAY! INSTABILITY WILL NOT BE AS IMPRESSIVE AS WHAT WE SAW ON TUESDAY, BUT AT LEAST AN ISOLATED THREAT FOR A SEVERE THUNDERSTORM UP UNTIL 10PM. TONIGHT PATCHY FOG WILL ONCE AGAIN BE A FOCAL POINT FOR THURSDAY MORNING’S COMMUTE AND MORNING TEMPERATURES WILL LOOK TO RANGE BETWEEN THE MIDDLE 60S TO MIDDLE 70S.
A COLD FRONT WILL SLOWLY ADVANCE IN OUR DIRECTION, BUT UNTIL IT PASSES SOUTH OF THE AREA, WHICH LOOKS TO HAPPEN BY LATE THURSDAY AND INTO FRIDAY, WE’LL KEEP THE HEAT AND HUMIDITY AROUND. SCATTERED SHOWERS AND THUNDERSTORMS WILL ALSO BE AROUND, ONCE AGAIN POSSIBLY BECOME SEVERE AT TIMES, WITH GUSTY WINDS AND POTENTIAL FLOODING. THE MINI HEATWAVE BREAKS LATE IN THE WEEK WITH THE PASSAGE OF THE AFOREMENTIONED COLD FRONT, BUT A FEW MORE STORMS ARE POSSIBLE BY THEN. SOME ISOLATED SHOWERS AND MAYBE PASSING STORMS ARE POSSIBLE ON FRIDAY, BUT THE WEEKEND IS LOOKING LESS HUMID AND DRIER.
HERE’S A LOOK AT YOUR EXTENDED FORECAST:
TONIGHT: PARTLY CLOUDY WITH PATCHY FOG POSSIBLE. LOWS: 70-78. WINDS WILL BE LIGHT AND VARIABLE.
THURSDAY: PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE MID-80S TO LOWER 90S.
FRIDAY: BECOMING PARTLY SUNNY WITH A FEW LINGERING THUNDERSHOWERS POSSIBLE. HIGHS AROUND 80.
WEEKEND: MOSTLY SUNNY AND LESS HUMID. HIGHS IN THE UPPER 70S AND LOWER 80S.
MONDAY: VARIABLY CLOUDY. HIGHS IN THE LOW 80S
TUESDAY: MIX OF SUN AND CLOUDS WITH A FEW MOUNTAIN THUNDERSHOWERS. HIGHS IN THE MID 80S.
WEDNESDAY: PARTLY CLOUDY WITH SCATTERED THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE MID 80S.
STAY WEATHER ALERT THIS EVENING!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER