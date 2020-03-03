Tuesday to feature some rain and the possibility of a thunderstorm

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD MONDAY! AS WE START A NEW WORK WEEK, THE WEATHER STILL LOOKS TO BE UNSETTLED AT TIMES, BUT RAIN AMOUNTS ARE TRENDING LOWER THAN THEY WERE JUST A DAY AGO. TODAY, A COLD FRONT WILL SLOWLY WORK TOWARD THE AREA AND BECAUSE OF THE SLOW PROGRESS AND A MOSTLY CLOUDY SKY; WE WILL END UP BEING QUITE MILD FOR THE BEGINNING OF MARCH. FORECASTED HIGH TEMPERATURES LOOK TO RANGE FROM THE UPPER 50S TO LOWER 60S! SPRINKLES, DRIZZLE, AND LIGHT SHOWER ACTIVITY LOOK TO CROSS THE MOUNTAINS AND IMPACT AREAS WEST OF I-81 MONDAY NIGHT AS TEMPERATURES STAY IN THE 40S. TUESDAY, A STORM WILL DEVELOP ALONG THE STALLED COLD FRONT TO OUR NORTHWEST, BRINGING ABOUT RAIN CHANCES IN THE MORNING AND PEAKING IN THE AFTERNOON. THE PATH OF THE STORM SYSTEM WOULD PLACE THE HIGHEST RAIN CHANCES IN THE MOUNTAINS, WITH LESSER AMOUNT (AROUND A QUARTER OF AN INCH OR LESS) THE FURTHER EAST YOU DRIVE. THE FRONT WILL PUSH SOUTH OF THE AREA LATER TUESDAY NIGHT, ENDING THE RAIN CHANCES. MILD WEATHER WILL PERSIST THROUGH THIS TIME, WITH DAYTIME TEMPS AROUND 60 AND LOWS IN THE 40S. WITH THE COLD FRONT JUST SOUTH OF THE AREA ON WEDNESDAY, THERE IS THE POSSIBILITY OF A FEW LINGERING SHOWERS IN NORTHERN VIRGINIA, BUT THEY ARE FORECAST TO MOVE AWAY THROUGHOUT THE DAY AS THE FRONT SAGS EVEN FURTHER SOUTH. HIGH PRESSURE WILL THEN BUILD IN BEHIND THE FRONT ON WEDNESDAY INTO WEDNESDAY NIGHT.
LATE IN THE WEEK, ANOTHER STORM WILL DEVELOP IN THE DEEP SOUTH ON THURSDAY AND MOVE CLOSER TO OUR AREA BY FRIDAY AND THE BEGINNING OF THE WEEKEND. DURING THIS PERIOD, THE STORM WILL INTENSIFY OFF OUR COAST AS IT TRACKS NORTHEAST FRIDAY NIGHT. SOME SNOW SHOWERS MAY LINGER INTO SATURDAY MORNING, BUT AS THE SYSTEM MOVES AWAY THEY SHOULD GRADUALLY END. BREEZY CONDITIONS WILL BEGIN FRIDAY AS THE STORM INTENSIFIES OFFSHORE AND ARE EXPECTED TO CONTINUE TO THROUGH SATURDAY. HIGH PRESSURE WILL THEN BUILD OVER OUR REGION LATE IN THE WEEKEND AND INTO THE BEGINNING OF NEXT WEEK.
TONIGHT: PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SHOWERS. LOWS IN THE LOW 40S. LIGHT SOUTHWEST WIND.
TUESDAY: MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SHOWERS. HIGHS AROUND 60 DEGREES.
WEDNESDAY: PARTLY CLOUDY. BREEZY AT TIMES. HIGHS IN THE MID-50S.
THURSDAY: MOSTLY SUNNY WITH LATE CLOUDS. HIGHS IN THE LOW TO MID-50S.
FRIDAY: MOSTLY CLOUDY WITH SOME SNOW SHOWERS. HIGHS IN THE MID-40S
SATURDAY: AM FLURRIES, THEN BECOMING MOSTLY SUNNY AND COLD. HIGHS AROUND 40 DEGREES.
SUNDAY: SUNNY AND SLIGHTLY MILDER. HIGHS AROUND 50 DEGREES.
MONDAY: MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE LOW TO MID-60S.
HAVE A GREAT REST OF YOUR DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER