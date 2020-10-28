Three inches of rain possible in Northern Virginia Thursday

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD WEDNESDAY! ZETA WILL TRACK THROUGH THE GULF COAST STATES TONIGHT WHILE ANOTHER STORM MOVING OUT THE SOUTHERN PLAINS JOIN TOGETHER AND MOVE ALONG A STATIONARY FRONT THAT IS NEAR US. PLENTY OF RAIN FROM BOTH SYSTEMS WILL MOVE TOWARD OUR AREA, OVERSPREADING THE REGION WITH A SOAKING RAIN THROUGH THE FIRST HALF OF FRIDAY. AS ZETA’S WIDESPREAD RAIN MOVES UP THE SOUTHERN APPALACHIAN MOUNTAINS, THERE IS A SLIGHT CHANCE FOR FLOODING TO THE AREA. AS A RESULT, WE’LL NEED TO WATCH OUR SMALL RIVERS, CREEKS AND STREAMS TO SEE IF THEY OVERFLOW THEIR BANKS. THE CURRENT THINKING IS THAT ANY FLOODING WILL BE IN AREAS ALONG THE BLUE RIDGE MOUNTAINS AND URBAN AREAS, WHERE RAINFALL AMOUNTS APPEAR TO BE AROUND 1 TO 3 INCHES, WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE. FRIDAY MORNING, FORECAST MODELS STILL HAVE MODERATE TO HEAVY POCKETS OF RAIN LINGERING ACROSS THE AREA, WITH GRADUAL CLEARING TAKING SHAPE THROUGHOUT THE DAY AND NIGHT. ANY SORT OF SEVERE WEATHER THREAT THAT IS USUALLY ASSOCIATED WITH LAND FALLING TROPICAL CYCLONES, IS FORECAST TO STAY WELL SOUTH OF THE AREA AND IN THE CAROLINA’S.
ON HALLOWEEN, DRIER AND MUCH COOLER WEATHER WILL BE OVER THE AREA, BEFORE A WEAK FRONT MIGRATES THROUGH OUR BACKYARDS BRINGING A BRIEF CHANCE FOR A FEW MORE SHOWERS OVERNIGHT SUNDAY INTO EARLY MONDAY. FINALLY, ON MONDAY AFTERNOON WE BEGIN TO COMPLETELY DRY OUT FROM ALL OF THE RAIN. AS FAR AS TEMPERATURES ARE CONCERNED, DAYTIME HIGHS FRIDAY ARE FORECAST TO RANGE FROM THE UPPER 40S TO LOW 50S BEFORE GETTING NEAR NORMAL THIS WEEKEND. LOWS FOR FRIDAY NIGHT WILL BE BELOW FREEZING FOR SOME AND THIS COULD ALLOW FOR SOME POTENTIAL FOR FROZEN PRECIPITATION IF ANY RAIN LINGERS. LOWS FOR THE WEEKEND INTO MONDAY WILL BE IN THE 30S AND 40S WITH SOME FREEZE POTENTIAL IN THE MOUNTAINS.
TONIGHT: RAIN DEVELOPS. LOWS IN THE 50S.
THURSDAY: HEAVY RAIN. FLOOD WATCH. HIGHS IN THE MID-50S.
FRIDAY: MORNING RAIN THEN GRADUAL CLEARING AND TURNING CHILLY. HIGHS AROUND 50 DEGREES.
SATURDAY: SUNNY AND CHILLY. HIGHS IN THE LOWER 50S.
SUNDAY: CLOUDS INCREASE WITH PM SHOWERS. HIGHS IN THE UPPER 50S.
MONDAY: MOSTLY CLOUDY. HIGHS AROUND 50 DEGREES.
TUESDAY-WEDNESDAY: MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE LOW 50S TO LOW 60S.
HAVE A GREAT REST OF YOUR DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER