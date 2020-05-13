Summerlike weather makes an appearance by Friday

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD WEDNESDAY! OVERNIGHT AS THE HIGH-PRESSURE SYSTEM MOVES OFFSHORE AND A MILDER FLOW OF AIR BUILDS ACROSS THE AREA, IT WON’T BE AS BONE-CHILLINGLY COLD AS THE PAST TWO EVENINGS. CLOUDS WILL BE ON THE INCREASE, AFTER MIDNIGHT, AS A WARM FRONT WELL TO OUR SOUTHWEST APPROACHES OUR AREA. AS IT DOES, MILDER TEMPERATURES IN THE 40S AND 50S WILL BE SEEN AND FELT. THURSDAY, THE AFOREMENTIONED WARM FRONT WILL LIFT NORTHWARD THROUGH THE AREA, BRINGING A CHANCE OF SHOWERS PRIMARILY WEST OF THE BLUE RIDGE MOUNTAINS DURING THE MORNING AND EARLY AFTERNOON, TAPERING BACK OUR RAIN CHANCES BY EVENING. TEMPERATURES WILL FINALLY REACH SEASONABLE LEVELS, GETTING INTO THE LOW TO MIDDLE 70S, WITH MID-UPPER 60S LINGERING ACROSS NORTHEAST MARYLAND. FRIDAY, THE WARM FRONT TO OUR NORTH WILL START TO SINK SOUTHWARD, DROPPING INTO THE AREA FRIDAY NIGHT. THE LATEST MODEL GUIDANCE DEPICTS THE FRONT RESIDING NORTH OF THE MASON DIXON LINE THROUGH EARLY AFTERNOON, BRINGING SHOWERS AND THUNDERSTORMS TO PENNSYLVANIA, WHILE WE REMAIN IN THE WARMER AIR MASS AND TEMPERATURES RISING ABOVE AVERAGE INTO THE 80S. EVENTUALLY, DURING THE MID-AFTERNOON, I AM FORECASTING THE SHOWERS AND ISOLATED STORMS TO SAG SOUTH AND INTO PARTS OF MARYLAND AND NORTHERN VIRGINIA. LOWS FRIDAY NIGHT REMAIN MILD, HOLDING IN THE 60S WHILE DROPPING INTO THE 50S IN THE MOUNTAINS.
OVER THE WEEKEND, IT APPEARS THAT MODEL GUIDANCE IS CONVERGING ON A SOLUTION SUGGESTING THAT THE FRONTAL BOUNDARY WILL BE DROPPING SOUTH ACROSS THE AREA ON SATURDAY. THIS, IN TURN, WILL HELP INCREASE OUR RAIN AND STORM CHANCES. TEMPERATURES WILL BE TRICKY DEPENDING UPON WHERE THAT BOUNDARY ACTUALLY SETTLES. PEOPLE LIVING NORTH OF THE FRONT WILL BE SOME 10-15 DEGREES COOLER THAN THOSE FOLKS LIVING SOUTH OF THE FRONT, SO STAY WITH WDVM THIS WEEKEND TO SEE WHAT THE TEMPS ARE IN YOUR NEIGHBORHOOD. SUNDAY THE FRONT MAY MOVE NORTH AGAIN, BEFORE A STRONG COLD FRONT DROP SOUTH, MOST LIKELY ON MONDAY. WHILE SHOWERS AND SOME THUNDERSTORMS ARE POSSIBLE ONCE AGAIN, THE WEEKEND WILL NOT BE A WASHOUT. THERE MAY EVEN BE A FEW BREAKS OF SUN. IN THE WDVM WEATHER CENTER, WE’LL BE KEEPING HIGHS IN THE 70S AND LOWS IN THE 60S, BUT IF WE BREAK OUT INTO MORE SUNSHINE THAN CLOUDS 80 DEGREES AND WARMER TEMPS COULD BE POSSIBLE. THE COLD FRONT SHOULD SLOWLY PUSH EAST TUESDAY, ALLOWING THE AREA TO DRY OUT, ALLOWING TEMPERATURES TO RETURN CLOSER TO NORMAL.
TONIGHT: MOSTLY CLEAR AND NOT AS COLD. LOWS IN THE 40S TO LOWER 50S.
THURSDAY: PARTLY SUNNY WITH A CHANCE FOR SHOWERS. HIGHS IN THE 60S.
FRIDAY-SUNDAY: VARIABLY CLOUDY WITH A CHANCE FOR SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE 70S AND LOW 80S.
MONDAY: EARLY SHOWERS WITH GRADUAL CLEARING. HIGHS IN THE 70S.
TUESDAY: PARTLY CLOUDY. HIGHS AROUND 70 DEGREES.
WEDNESDAY: MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE 70S.
HAVE A GREAT REST OF YOUR DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER