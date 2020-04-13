Still breezy tonight

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD MONDAY! CHILLIER AIR-MASS WILL BUILD IN OVERNIGHT AND STAY WITH US OVER THE NEXT FEW DAYS. THE CALENDAR SAYS APRIL, BUT IT WILL FEEL MORE LIKE WINTER THAT SPRING. AS THE POWERFUL COLD FRONT SAGS SOUTH OF OUR AREA OVERNIGHT AND STALLS, HIGH PRESSURE WILL BUILD OVERHEAD BRIEFLY ON TUESDAY. TUESDAY NIGHT INTO WEDNESDAY MORNING ANOTHER WEAK STORM SYSTEM LOOKS TO IMPACT OUR AREA WITH BOTH RAIN AND SNOW SHOWERS, AS IT RIDES THE STALLED FRONT TO OUR SOUTH. MOST OF THE MOISTURE WILL BE IN THE FORM OF A CHILLY RAIN, BUT AS THE LOW DEPARTS, THERE WILL BE ENOUGH COLD AIR ALOFT FOR SOME ACCUMULATING SNOW IN THE MOUNTAINS. LIGHT SNOW IS EXPECTED IN THE ALLEGHENY AND POTOMAC HIGHLANDS AS WELL AS THE BLUE RIDGE MOUNTAINS, WITH A COUPLE OF INCHES OF SNOW ABOVE 2000 FEET. SNOW MAY EVEN MIX IN WITH THE CHILLY RAIN IN THE VALLEY FLOORS OF NORTHERN MARYLAND, EXTREME NORTHERN VIRGINIA, AND EASTERN WEST VIRGINIA, BUT ANY ACCUMULATION SHOULD BE LIGHT, IF ANY, AND CONFINED TO GRASSY SURFACES. THE WEAK STORM WILL MOVE OUT BY MIDDAY WEDNESDAY AND THE WEATHER WILL STAY DRY FOR THE REST OF THE DAY.
THURSDAY, DRY WEATHER WILL CONTINUE TO BE WITH US, BUT THE SKY IS FORECAST TO BE VARIABLY CLOUDY WITH TEMPERATURES RUNNING SLIGHTLY BELOW NORMAL. OVERNIGHT THURSDAY, THERE IS THE POSSIBILITY OF SOME FREEZING TEMPERATURES AND SOME FROSTY CONDITIONS AS YOU WAKE FRIDAY MORNING OUTSIDE OF THE URBAN AREAS AS TEMPERATURES RUN 5 TO 10 DEGREES BELOW NORMAL. LATE FRIDAY, ANOTHER WEAK STORM WILL APPROACH OUR REGION, DELIVERING OUR NEXT CHANCE OF RAIN. THE GOOD NEWS; HOWEVER; IS THAT TEMPERATURES ARE FORECAST TO WARM HEADING INTO THE WEEKEND.
TONIGHT: PARTLY CLOUDY AND WINDY. LOWS IN THE 30S AND LOWER 40S. WINDS 15-20 MPH, PLUS GUSTS TO 30 MPH.
TUESDAY: VARIABLY CLOUDY, COOLER, STILL BREEZY. HIGHS IN THE 50S.
WEDNESDAY: EARLY MORNING RAIN/SNOW SHOWERS, THEN PARTLY SUNNY. HIGHS AROUND 50 DEGREES.
THURSDAY: MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE MID-50S.
FRIDAY: MOSTLY CLOUDY WITH LIGHT SHOWERS. HIGHS AROUND 50 DEGREES.
SATURDAY: EARLY SHOWERS THEN PARTLY SUNNY. HIGHS IN THE 50S.
SUNDAY: CLOUDY WITH SHOWERS, MILDER. HIGHS IN THE 60S.
MONDAY: MOSTLY SUNNY TO SUNNY. HIGHS IN THE UPPER 50S AND LOWER 60S.
HAVE A GREAT REST OF YOUR DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER