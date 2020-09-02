Severe risk elevated for Thursday

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD WEDNESDAY! THIS AFTERNOON A WARM FRONT WILL LIFT ACROSS OUR AREA WHILE A COLD FRONT APPROACHES FROM THE NORTHWEST. UNDER A SOUTH-SOUTHWEST WIND DIRECTION, WARM AND HUMID CONDITIONS WILL RETURN TO THE AREA. SHOWERS AND THUNDERSTORMS WILL ALSO BE MORE PREVALENT AS INSTABILITY INCREASES. TONIGHT, THE STORMS WILL DWINDLE BY MIDNIGHT AND ANY BREAK IN THE CLOUDS COULD RESULT IN THE DEVELOPMENT OF SOME FOG, ONCE AGAIN, WITH LOW TEMPERATURES IN THE 60S AND 70S. THURSDAY, AS A COLD FRONT, APPROACHES OUR AREA, WE ONCE AGAIN HAVE ANOTHER ROUND OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS, SOME OF WHICH COULD BE STRONG TO SEVERE.
FRIDAY, THE FRONT TO OUR NORTHWEST WILL PUSH ACROSS THE REGION; WILL START THE PROCESS OF BRINGING IN SOME DELIGHTFUL FALL WEATHER TO THE AREA! PLENTY OF SUNSHINE, LOW HUMIDITY, AND COMFORTABLE TEMPERATURES WILL BE SEEN AND FELT OVER THE WEEKEND AND CARRYING INTO NEXT WEEK, KEEPING THINGS WARM AND DRY.
TONIGHT: ISOLATED EARLY STORMS, THEN OVERNIGHT FOG. LOWS RANGE FROM 66-77 DEGREES.
THURSDAY: PARTLY CLOUDY WITH SCATTERED SEVERE THUNDERSHOWERS. HIGHS IN THE MID TO UPPER 80S
FRIDAY: PARTLY CLOUDY WITH LEFTOVER SHOWERS. HIGHS IN THE MID-80S.
WEEKEND: MOSTLY SUNNY AND VERY COMFORTABLE. HIGHS RANGE FROM THE MID-70S TO MID-80S.
LABOR DAY: PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE LOW TO MID-80S
TUESDAY- WEDNESDAY: PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE MID-80S.
ENJOY THE REST OF YOUR DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER