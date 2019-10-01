Record heat possible Wednesday

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD TUESDAY! IT WAS A BEAUTIFUL DAY TODAY AFTER THE MORNING CLOUDS BROKE AWAY AND WITH PLENTY OF SUNSHINE, TEMPERATURES ROSE INTO THE 80S. ON WEDNESDAY, IT IS FORECAST TO BE WARMER. AS A MATTER OF FACT, RECORD HIGH TEMPERATURES WILL LIKELY OCCUR ON WEDNESDAY. HIGHS WILL BE IN THE 90’S WITH A FEW LOCATIONS NEARING 100 DEGREES. THURSDAY AND THURSDAY NIGHT A BACKDOOR FRONT WILL DROP INTO OUR REGION AND CLEAR US OF THE RECORD HEAT AND BRING US ANOTHER CHANCE FOR A FEW SHOWERS. THIS SYSTEM WILL ALSO HELP COOL TEMPERATURES AS WE HEAD INTO THE WEEKEND AND NEXT WEEK. DEEP ARCTIC AIR WILL SET INTO THE REGION SENDING MORNING LOWS SATURDAY INTO THE 40’S. WE LOOK TO SEE SUNSHINE ON SATURDAY, BUT CHANGES WILL COME AS WE HEAD INTO SUNDAY AND MONDAY WITH A CHANCE FOR RAIN ALONG WITH SEASONABLE TEMPERATURES.
HERE IS A LOOK AT YOUR 7-DAY FORECAST:
TONIGHT: PARTLY CLEAR. LOWS WILL FALL INTO THE 60’S AND 70’S. WINDS WILL BE OUT OF THE SOUTH AT FIVE MPH.
WEDNESDAY: TEMPERATURES WILL BE RECORD-BREAKING, BUT SKIES WILL BE PARTLY SUNNY. HIGHS WILL BE IN THE LOW TO MID 90’S. WINDS WILL BE OUT OF THE WEST AT 5-15 MPH WITH GUSTS UP TO 25 MPH.
THURSDAY: MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS. HIGHS WILL BE IN THE LOW TO MID 80’S.
FRIDAY: PLAN FOR PARTLY SUNNY SKIES WITH A POSSIBLE SHOWER. HIGHS WILL BE IN THE LOW TO MID 70’S.
SATURDAY: ANTICIPATE MOSTLY SUNNY SKIES. HIGHS WILL BE IN THE UPPER 60’S AND LOWER 70’S.
SUNDAY: WATCH FOR A FEW CLOUDS WITH A CHANCE OF SHOWERS. HIGHS WILL BE IN THE LOW TO MID 70’S.
MONDAY: MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN. HIGHS WILL BE IN THE LOW TO MID 70’S.
TUESDAY: PARTLY SUNNY WITH A CHANCE OF SHOWERS. HIGHS WILL BE IN THE LOW TO MID 70’S
HAVE A GREAT REST OF YOUR NIGHT!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER