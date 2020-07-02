Plenty of sunshine ends this week, along with blistering heat

HAGERSTOWN, Md., (WDVM) — GOOD THURSDAY! IT WARMED UP AND STAYED DRY THIS AFTERNOON AND WILL CONTINUE TO DO SO AFTER SUNSET. UNDER CLEAR TO MOSTLY CLEAR SKIES THIS EVENING, OVERNIGHT TEMPERATURES ARE FORECAST TO HOLD IN THE 60S AND 70S. TOMORROW, UNDER A WEST WIND, WE’LL FEEL THE HEAT BUILD THROUGHOUT THE MORNING AND INTO THE AFTERNOON. IT IS LOOKING TO BE THE WARMEST DAY OVER THE NEXT WEEK, AS HIGHS, ARE EXPECTED TO REACH THE MID-90S ACROSS MOST OF OUR REGION, WITH SOME AREAS REACHING THE UPPER 90S IN NORTHERN VIRGINIA! DRY CONDITIONS EXPECTED INTO FRIDAY NIGHT WITH LOWS IN THE 60S AND 70S.
LOOKING AHEAD TO THE FOURTH OF JULY HOLIDAY WEEKEND AND BEYOND, THE LATEST THINKING IS THAT THE BACKDOOR FRONT WILL DROP THROUGH THE AREA, KEEPING OUR AREA IN A SLIGHT RISK FOR A POP-UP THUNDERSHOWER, BUT MANY AREAS LOOK TO REMAIN DRY. IF YOU PLAN TO BARBEQUE AND BE OUTDOORS FOR ANY LENGTH OF TIME, JUST KEEP YOUR EYE TO SKY, BUT HAVE A SAFE AND FUN FOURTH! SATURDAY AFTERNOON, HIGH TEMPERATURES WILL REACH THE UPPER 80S AND 90S ACROSS OUR AREA AND HEAT INDEX VALUES WILL REACH THE MID TO UPPER 90S OVER SOME LOCATION. DRY CONDITIONS EXPECTED SATURDAY NIGHT WITH LOW TEMPERATURES IN THE 60S AND 70S. SUNDAY, A LINGERING BOUNDARY OVER CENTRAL VIRGINIA COULD SPAWN A FEW THUNDERSTORMS; OTHERWISE, IT STAYS DRY WITH SIMILAR TEMPERATURES EXPECTED, NEAR 90 DEGREES. NEXT WEEK THE WEATHER PATTERN IS STATUS QUO, WITH THUNDERSTORMS EACH AFTERNOON AND EVENING AND HIGHS IN THE 90S EACH DAY WITH THE HEAT INDEX IN THE 90S AND APPROACHING 100 EACH AFTERNOON.
TONIGHT: BECOMING CLEAR AND STAYING MILD. LOWS FROM 63-75 DEGREES.
FRIDAY: PARTLY CLOUDY, HOT AND HUMID. HEAT INDEX IN THE 95-100 DEGREES. HIGHS IN THE 90S.
INDEPENDENCE DAY: PARTLY CLOUDY WITH ISOLATED THUNDERSHOWER. HIGHS AROUND 90 DEGREES.
SUNDAY: PARTLY CLOUDY, WARM, HUMID AND SOME SCATTERED THUNDERSHOWERS. HIGHS IN THE LOW 90S.
MONDAY-THURSDAY: PARTLY CLOUDY WITH SCATTERED THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE LOW TO MID-90S.
HAVE A GREAT REST OF YOUR DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER