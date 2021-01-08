Overnight clouds start to break up heading into Saturday

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD FRIDAY! OVERNIGHT, CLOUD COVER WILL BE ON THE DECREASE AS A STORM SYSTEM SLIDES OUT TO SEA. WINDS SHOULD REMAIN LIGHT OUT OF THE NORTH, BUT PICK UP HEADING INTO SATURDAY AS THE DIFFERENCE BETWEEN THE DEPARTING STORM AND IMPEDING HIGH-PRESSURE SYSTEM MOVING IN FROM THE NORTHWEST. LOWS TONIGHT WILL RANGE BETWEEN 25-30 DEGREES AND RISE INTO THE LOW TO MID-40S SATURDAY AFTERNOON. HIGH PRESSURE WILL CONTINUE TO BE WITH US MONDAY WITH SEASONABLE HIGH TEMPERATURES IN THE 40S AND OVERNIGHT LOWS IN THE 20S AND LOWER 30S. THE WEATHER PATTERN STARTS TO CHANGE ON TUESDAY AS A COASTAL LOW OVER THE SE US WILL MOVE NORTHEASTWARD ALONG THE EASTERN SEABOARD LATE MONDAY AND THROUGH TUESDAY. THE LOING RANGE FORECAST MODELS STILL SHOW A COASTAL LOW THAT WILL LIKELY SLIDE SOUTH OF OUR AREA IMPACTING SOUTHERN PARTS OF VIRGINIA AND NORTHERN NORTH CAROLINA. THE COASTAL SYSTEM IS THEN FORECAST TO MOVE OUT BY WEDNESDAY AND HIGH PRESSURE RETURNS FOR THE MIDDLE PARTS OF NEXT WEEK. HIGH TEMPERATURES ARE EXPECTED TO BE IN THE 40S WITH OVERNIGHT LOWS IN THE UPPER 20S AND LOW 30S ON WEDNESDAY.
TONIGHT: CLOUDS DECREASING. LOWS RANGE FROM 25-30 DEGREES.
WEEKEND: MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE LOW 40S.
MONDAY: MIX OF SUN AND CLOUDS. HIGHS IN THE 40S.
TUESDAY: PARTLY SUNNY. HIGHS IN THE 40S.
WEDNESDAY-THURSDAY: PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE MID-40S.
FRIDAY: MOSTLY CLOUDY WITH A FEW LIGHT SHOWERS POSSIBLE. HIGHS IN THE 40S.
HAVE A GREAT WEEKEND!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER
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