No rain in the forecast for Northern Virginia Friday

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — AFTER ALL THE RAIN WE HAD THIS WEEK, TWO AREAS OF HIGH-PRESSURE START TO TAKE OVER, GIVING US A MOSTLY DRY STRETCH OF WEATHER BEGINNING TODAY. OVER THE FIRST HALF OF THE WEEKEND TEMPERATURES WILL BE VERY WARM AND SUNNY, BUT ON SUNDAY ANOTHER FRONT DROPS IN FROM THE NORTH AND A FEW MOUNTAIN SHOWERS ARE POSSIBLE. AS QUICKLY AS THE SECOND FRONT MOVES IN, IT MOVES SOUTH OF THE AREA SUNDAY NIGHT, BRINGING US SUNNY TO MOSTLY SUNNY SKIES TO START NEXT WEEK. LATE NEXT WEEK, WE’LL NEED TO WATCH THE TROPICS, AS THE REMNANTS OF “BARRY” ARE EXPECTED TO TRAVEL NORTHEASTWARD ALONG THE MOUNTAINS AND ENHANCE OUR RAIN CHANCES.
TROPICS: TROPICAL STORM BARRY IS BREWING IN THE GULF OF MEXICO THIS EVENING AND FORECAST MODELS HAVE IT DEVELOPING INTO A CATEGORY 1 HURRICANE AND IMPACTING THE COAST OF LOUISIANA BY THIS WEEKEND. WE MAY SEE THE REMNANT MOISTURE FROM THE SYSTEM BY THURSDAY OF NEXT WEEK. STAY TUNED!
HERE’S A LOOK AT YOUR EXTENDED FORECAST:
FRIDAY: A FEW EARLY SHOWERS AND PATCHY FOG WILL GIVE WAY TO CLEARER SKIES LATER ON. HIGHS IN THE UPPER 80S TO NEAR 90 DEGREES.
SATURDAY: SUNNY. HIGHS AROUND 90.
SUNDAY: PARTLY CLOUDY WITH A FEW SHOWERS POSSIBLE, ESPECIALLY ALONG THE MOUNTAINS. HIGHS IN THE UPPER 80S.
MONDAY: BECOMING SUNNY. HIGHS IN THE UPPER 80S.
TUESDAY: MOSTLY SUNNY. HIGHS NEAR 90 DEGREES.
WEDNESDAY: MIX OF SUN AND CLOUDS. HIGHS IN THE MIDDLE AND UPPER 80S.
THURSDAY: PARTLY SUNNY WITH RAIN SHOWERS AND THUNDERSTORMS POSSIBLE AS THE REMNANTS OF “BARRY” AND FRONT MOVE INTO THE NORTHEAST.
HAVE A GREAT REST OF THE DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER