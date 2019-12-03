Mountain snows end tonight and the winds pick up Tuesday

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD MONDAY! TODAY HAS BEEN A GREY DAY WITH RAIN AND SNOW SHOWERS THROUGHOUT THE AFTERNOON. IN THE WESTERN MOUNTAINS, HOWEVER, THEY HAVE TO DEAL WITH SNOW ACCUMULATION. A WINTER STORM WARNING IS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT ALONG WITH A WINTER WEATHER ADVISORY VIA UPSLOPE INFLUENCES. THESE WINTER WEATHER HEADLINES ARE IN PLACE IN THE WESTERN POTOMAC HIGHLANDS, WESTERN ALLEGANY, AND GARRETT COUNTIES. SNOW AND RAIN WILL GRADUALLY DISSIPATE AS WE GO INTO THE EVENING AND THROUGH THE NIGHT.
HIGH-PRESSURE RETURNS ON TUESDAY, BRINGING BACK SOME DRY AND DECENT WEATHER…THOUGH IT WILL BE RATHER WINDY AS WELL. A QUICK-HITTING CLIPPER SYSTEM WILL MOVE THROUGH THE AREA ON WEDNESDAY, BRINGING BACK THE CHANCE FOR SOME FLURRIES THROUGHOUT THE AREA. UPSLOPE SNOW RETURNS BY THURSDAY AND GOES INTO FRIDAY OUT WEST, WHILE A FEW SHOWERS OF THE RAIN AND SNOW VARIETY ARE POSSIBLE EAST OF THERE. HIGH PRESSURE RETURNS THIS WEEKEND, THOUGH IT WILL REMAIN RATHER CHILLY DURING THE WEEKEND AND EVEN MUCH OF THIS EXTENDED OUTLOOK.
HERE’S A LOOK AT YOUR EXTENDED FORECAST:
TONIGHT: GRADUAL CLEARING AND WINDY. LOWS: 27-32. NORTHWEST WINDS AT 10 TO 15 MPH. GUSTS MAY REACH 25 TO 30 MPH.
TUESDAY: PARTLY TO MOSTLY SUNNY AND WINDY. HIGHS IN THE LOW TO MID 40S.
WEDNESDAY: PARTLY SUNNY WITH A FEW FLURRIES POSSIBLE. HIGHS IN THE MID 40S.
THURSDAY: MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE LOW TO MID 40S.
FRIDAY: PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF FLURRIES. HIGHS IN THE LOW TO MID 40S.
SATURDAY: VARIABLY CLOUDY. HIGHS IN THE MID 40S.
SUNDAY: PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE MID 40S.
MONDAY: MOSTLY CLOUDY WITH RAIN SHOWERS. MILDER. HIGHS IN THE LOW 50S.
HAVE A GREAT REST OF THE DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER