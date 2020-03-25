Morning fog gives way to some sun and drier weather Thursday

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD WEDNESDAY! TODAY WE RECEIVED SOME SHOWERS/DRIZZLE ACROSS THE AREA, BUT AS WE HEAD INTO THIS EVENING, HIGH PRESSURE WILL SLOWLY DRY US OUT. THERE LOOKS TO BE SOME LOCALLY PATCHY DENSE FOG; HOWEVER; AS THE SKIES TRY TO CLEAR. THE BEST CHANCE FOR ANY FOG APPEARS TO BE NORTH AND WEST OF I-95 WHERE CLOUDS HAVE THE BEST CHANCE TO BREAK UP. OVERNIGHT TEMPERATURES ARE FORECAST TO BE IN THE 30S FOR MOST AREAS TO AROUND 40 CLOSER TO THE BELTWAY. TOMORROW MORNING ANY FOG THAT DOES FORM, SHOULD BURN OFF BY MID-MORNING, GIVING WAY TO SUNSHINE DURING THE AFTERNOON. WITH MORE SUNSHINE AND A SOUTHERLY WIND, IT WILL BE NOTICEABLY MILDER WITH HIGHS IN THE 60S WITH SOME ISOLATED 70 DEGREE READINGS POSSIBLE! A COLD FRONT WILL APPROACH THE AREA THURSDAY NIGHT AND A WEAK STORM WILL TRACK ALONG THE FRONT. SHOWERS ARE LIKELY OVERNIGHT, FROM THIS WEAK WAVE OF LOW PRESSURE, POSSIBLY LINGERING INTO EARLY FRIDAY, BUT COVERAGE SHOULD REMAIN SPARSE AT BEST BEFORE SEEING SOME SUNSHINE FRIDAY AFTERNOON. ONCE AGAIN DAYTIME HIGHS ON FRIDAY WILL BE IN THE 60S.
HEADING INTO THE WEEKEND, ANOTHER OF A SERIES OF STORMS WILL HEAD TOWARD OUR AREA, RESULTING IN RAIN RETURNING TO THE REGION. SATURDAY WE SHOULD BE ON THE NORTHSIDE (COOLER SIDE) OF THE SYSTEM, SO OUR AFTERNOON TEMPS WILL BE IN THE 50S, BUT BY SUNDAY, THE STORM LIFTS NORTH, DRAGGING MUCH WARMER AIR INTO OUR AREA, BEFORE THE COLD FRONT DROPS OUR TEMPS NEXT WEEK. OVERALL, DAYTIME HIGHS SUNDAY WILL BE AROUND 70 DEGREES; HOWEVER, SOME CITIES AND TOWNS ACROSS CENTRAL VIRGINIA AND SOUTHERN MARYLAND COULD APPROACH 80! AS THE COLD FRONT CROSSES THE AREA DURING SUNDAY AFTERNOON, THERE WILL BE A CHANCE FOR SOME SHOWERS AND PERHAPS EVEN A FEW THUNDERSTORMS. DRIER AND SUNNIER WEATHER RETURNS FOR MONDAY AND TUESDAY, WITH TEMPERATURES DROPPING DOWN TO THE LOW 60S.
TONIGHT: GRADUAL CLEARING WITH SOME LOCALLY DENSE FOG. LOWS IN THE 30S AND 40S.
THURSDAY: PARTLY CLOUDY. HIGHS AROUND 60 DEGREES.
FRIDAY: PARTLY SUNNY WITH SHOWERS BY EVENING. HIGHS AROUND 60 DEGREES.
SATURDAY: CLOUDY WITH RAIN. HIGHS IN THE 50S.
SUNDAY: VARIABLY CLOUDY WITH SHOWERS MOVING AWAY. HIGHS IN THE 60S.
MONDAY: PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE MID-50S.
TUESDAY: SUNNY. HIGHS IN THE MID-50S.
WEDNESDAY: SHOWERS EARLY, WITH DECREASING CLOUDS AND OVERNIGHT CLEARING. HIGHS IN THE 40S.
HAVE A GREAT REST OF YOUR DAY AND NIGHT!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER