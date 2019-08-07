More storms around on Wednesday

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD TUESDAY! JUST LIKE YESTERDAY, THERE HAVE BEEN SOME SHOWERS AND THUNDERSTORMS DEVELOPING THROUGHOUT THE AFTERNOON, BUT THEY HAVE BEEN UNDER SEVERE LIMITS. HIGHS HAVE BEEN IN THE UPPER 80S TO LOW 90S. WHATEVER, SHOWER AND STORM ACTIVITY IS OUT THERE WILL TAPER OFF AS WE GO LATER INTO THE NIGHT, WITH OVERNIGHT LOWS REMAINING IN THE MIDDLE AND UPPER 60S AND LOWER TO MIDDLE 70S.
THE FIRST OF TWO FRONTS WILL PUSH THROUGH THE MID-ATLANTIC ON WEDNESDAY, OFFERING US OUR BEST CHANCE TO SEE SOME UNSETTLED WEATHER. SCATTERED SHOWERS AND THUNDERSTORMS ARE LIKELY WITH THIS FRONTAL PASSAGE, AND A FEW OF THESE STORMS MAY BE STRONG TO SEVERE IN INTENSITY. IF YOU HAVE ANY OUTDOOR PLANS ON WEDNESDAY, BE SURE TO HAVE YOUR WDVM WEATHER APP READY TO GO AND STAY WEATHER AWARE. WE’LL TRY TO CLEAR OUT A BIT ON THURSDAY, THOUGH A RENEGADE SHOWER OR STORM CANNOT BE COMPLETELY RULED OUT. A SECOND FRONT ARRIVES ON FRIDAY, GIVING US ANOTHER CHANCE TO BRING SOME SHOWERS AND POSSIBLE THUNDERSHOWERS BACK TO THE AREA. IN THE WAKE OF FRIDAY’S FRONT, WE’LL CLEAR OUT AND GET READY FOR A FANTASTIC WEEKEND!
HERE’S A LOOK AT YOUR EXTENDED FORECAST:
TONIGHT: ISOLATED SHOWERS BEFORE 9PM,THEN PARTLY CLOUDY NIGHT. PATCHY FOG IS POSSIBLE TOWARD DAYBREAK. LOWS: 65-75. WINDS SOUTH AT 3-5 MPH.
WEDNESDAY: MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED THUNDERSTORMS LIKELY. A FEW STORMS MAY BE STRONG TO SEVERE. HIGHS IN THE UPPER 80S TO LOW 90S.
THURSDAY: BECOMING PARTLY SUNNY. PERHAPS A ISOLATED MORNING SHOWER OR STORM. HIGHS IN THE MID TO UPPER 80S.
FRIDAY: PARTLY TO MOSTLY SUNNY WITH AN SCATTERED THUNDERSHOWERS POSSIBLE. HIGHS IN THE MID 80S.
SATURDAY – SUNDAY: MOSTLY SUNNY AND SEASONABLE. HIGHS IN THE LOW TO MID 80S.
MONDAY: PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE MID TO UPPER 80S.
TUESDAY: LATE DAY SHOWERS AND OR STORM ESPECIALLY WEST OF I-81. HIGHS IN THE UPPER 80S.
HAVE A GREAT REST OF YOUR DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER