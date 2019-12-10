More rain on the way for Northern Virginia

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD MONDAY! A STEADY RAIN HAS FALLEN OVER THE AREA THIS AFTERNOON, AS A WARM FRONT LIFTS NORTH. IN THE WAKE OF THIS WARM FRONT, SHOWERS WILL LESSEN AND BECOME ISOLATED IN NATURE OVERNIGHT, BUT WARM TEMPERATURES WILL KEEP PRECIPITATION ALL RAIN EVEN AT THE HIGHEST ELEVATIONS. FORECASTED OVERNIGHT LOW TEMPS LOOK TO RANGE BETWEEN THE MID 40S AND MID-50S CLOSER TO THE EASTERN SHORE. TUESDAY WILL CONTINUE TO SEE CLOUDY SKIES, AS A COLD FRONT PASSES ACROSS THE AREA. THE BEST TIME FRAME FOR RAIN SHOWERS LOOK TO BE BETWEEN 10:00AM TO 4:00PM, BUT AS COLDER AIR FILTERS IN BEHIND THE FRONT TUESDAY NIGHT, THE RAIN IS EXPECTED TO CHANGE TO SNOW. EVEN WHEN PRECIPITATION CHANGES TO SNOW, SURFACE TEMPERATURES WILL LIKELY BE NEAR OR ABOVE FREEZING, SO SNOW MAY HAVE TROUBLE STICKING ON THE PAVEMENT. OVERALL, THE HIGHEST CONFIDENCE IN SNOWFALL ACCUMULATIONS WILL BE OVER THE HIGHER TERRAIN (ABOVE ABOUT 1000 FEET), WITH THE HIGHER ELEVATIONS OF NORTH-CENTRAL/NORTHWESTERN VIRGINIA LIKELY TO SEE THE HIGHEST TOTALS. DAYTIME HIGHS ARE FORECAST TO BE IN THE LOW 50S AND FALL TO AROUND FREEZING BY WEDNESDAY MORNING. SPEAKING OF WEDNESDAY MORNING, WINTRY PRECIPITATION LINES UP WITH THE WEDNESDAY MORNING COMMUTE, SO USE CAUTION AS YOU HEAD ONTO THE ROADS. THE SNOW SHOWERS ARE FORECAST TO COME TO AN END MIDDAY WEDNESDAY, WITH GUSTY NORTHWEST WINDS IN THE COLD FRONTS WAKE.
A STRONG AREA OF HIGH-PRESSURE MOVES BRINGS THE REGION DRY, SUNNY AND CHILLY CONDITIONS ON THURSDAY, WHILE AT THE SAME TIME, A STORM DEVELOPS OVER THE GULF OF MEXICO AND BEGINS TO LIFT NORTHEASTWARD LATE THURSDAY NIGHT INTO FRIDAY. WHILE LONG RANGE MODELS DISAGREE ON THE EXACT TIMING OF SHOWER ACTIVITY, THERE IS BETTER CONFIDENCE THAT THE ONSET OF PRECIPITATION WILL OCCUR LATE FRIDAY AFTERNOON. WITH COLD AIR IN PLACE, SOME FREEZING RAIN IS POSSIBLE AT THE ONSET AND MAINLY NEAR THE BLUE RIDGE MOUNTAINS. ELSEWHERE, PLAIN RAIN IS MOST LIKELY. THE STORM WILL EXIT THE REGION BY EARLY SATURDAY MORNING WITH SOME PARTIAL CLEARING EXPECTED FOR THE AFTERNOON. IT STAY CHILLY ON SUNDAY AND WITH SOME LEFTOVER MOISTURE, SNOW SHOWERS ARE POSSIBLE, WITH LITTLE TO NO ACCUMULATION. DRY WEATHER THEN TAKES OVER MONDAY, BRINGING PARTLY CLOUDY SKIES, AS TEMPERATURES REMAIN SLIGHTLY ON THE COOLER SIDE.
TONIGHT: CLOUDY WITH EARLY EVENING SHOWERS. BREEZY. LOWS: 45-55. WINDS S 10-15 MPH.
TUESDAY: SHOWERS LIKELY. TEMPS FALL THROUGHOUT THE DAY. HIGHS IN THE LOW 50S.
WEDNESDAY: AM SNOW SHOWERS, THEN GRADUAL CLEARING. TURNING COLDER. HIGHS IN THE UPPER 30S.
THURSDAY: SUNNY AND COLD! HIGHS IN THE MID 30S.
FRIDAY: AM SUNSHINE, THEN INCREASING CLOUDS AND PM SHOWERS. HIGHS AROUND 40 DEGREES.
WEEKEND: PARTLY SUNNY WITH SCATTERED RAIN/SNOW SHOWERS. HIGHS IN THE 40S.
MONDAY: DRY AND CHILLY. HIGHS AROUND 40 DEGREES.
HAVE A GREAT REST OF YOUR DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER
WDVM on Facebook
WDVM on Twitter
LocalDVM iPhone App
LocalDVM Android App