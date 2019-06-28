More high heat expected in Northern Virginia this afternoon

Nova Forecast

Isolated to scattered thunderstorms are possible today

by: Morning Meteorologist,

Posted: / Updated:

HAGERSTOWN,Md. (WDVM) — GOOD FRIDAY! TODAY WON’T BE A WASH-OUT BUT BE SURE TO STAY WEATHER ALERT, JUST LIKE YESTERDAY, AS A FEW T-STORMS ARE POSSIBLE THIS AFTERNOON. THIS TREND OF WARM, HUMID AND UNSETTLED WEATHER WILL CONTINUE INTO SATURDAY AS WELL, AS HIGH-PRESSURE WILL REMAIN ANCHORED NEAR THE ISLAND OF BERMUDA, KEEPING THAT SOUTHERLY FLOW IN PLACE. JUST LIKE TODAY, POP-UP STORMS ARE A POSSIBILITY SATURDAY AFTERNOON AND EARLY EVENING.

ON SUNDAY, AND BEFORE A BACKDOOR FRONT DROPS IN FROM THE NORTH TO HELP REPRIEVE US OF THIS HEAT AND HUMIDITY, THERE COULD STILL BE A SLIGHT CHANCE FOR A PASSING SHOWER. THE BIGGEST CHANGE WILL COME SUNDAY NIGHT INTO MONDAY, WHEN A SLIGHT DECLINE IN TEMPERATURES, BUT A BIGGER DECLINE IN HUMIDITY WILL BE FELT ACROSS THE AREA. THE NICE FEELING WEATHER WILL QUICKLY DEPART; HOWEVER, AND TUESDAY AND THROUGH THE REST OF THE WEEK SHOWERS AND STORMS WILL BE BACK IN THE FORECAST.

HERE’S A LOOK AT YOUR EXTENDED FORECAST:

TODAY: PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS: 81-94. SOUTHWEST WINDS AT 5 TO 10 MPH.

TONIGHT: PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS, MAINLY BEFORE MIDNIGHT. PATCHY FOG IS ALSO POSSIBLE. LOWS: 65-75. WEST WINDS AROUND 5 MPH.

SATURDAY: PARTLY SUNNY WITH A CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE LOW 90S.

SUNDAY: PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE UPPER 80S TO LOW 90S.

MONDAY: MOSTLY SUNNY AND LESS HUMID. HIGHS IN THE MID TO UPPER 80S.

TUESDAY: PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS AROUND 90 DEGREES.

WEDNESDAY: PARTLY SUNNY WITH A CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE UPPER 80S TO LOW 90S.

THURSDAY: PARTLY SUNNY WITH A CHANCE OF A FEW THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE UPPER 80S TO LOW 90S.

HAVE A GREAT DAY!

  • METEOROLOGIST SCOTT SUMNER
Take precautions for the high heat this afternoon, as temps will be into the lower 90s and with the high humidity, it would feel closer to 100 degrees in Northern Virginia! – Scott Sumner

Copyright 2019 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

More Maryland
More West Virginia
More I-270
More Virginia
More Pennsylvania

Stay Connected

Events

Don't Miss

More Local News

Download the Local DVM app!

iOS App Store
Google Play Store

LocalDVM App
Get your local news, weather and sports in the palm of your hands from across the area! Download the app on iTunes or Google Play today.