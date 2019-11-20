Dry weather on Wednesday, but how warm will it be?

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD TUESDAY! AFTER THE MORNING FOG, WE HAVE SEEN A VARIABLY CLOUDY AND AS A RESULT TEMPERATURES, MOST PLACES, CLIMBED INTO THE LOW 50S. WE’LL REMAIN PRETTY CALM TONIGHT, THOUGH CLOUD COVER WILL SLOWLY INCREASE OVERNIGHT. THAT WILL HELP TEMPERATURES STAY A BIT ON THE WARMER SIDE THAN IN PREVIOUS NIGHTS. A FEW SHOWERS ARE POSSIBLE OVERNIGHT AS WELL, BUT MUCH OF THE NIGHT SHOULD REMAIN DRY.
A RIDGE OF HIGH PRESSURE WILL BUILD IN PLACE THROUGH WEDNESDAY AND THURSDAY, KEEPING CONDITIONS DRY AND ALLOWING TEMPERATURES TO GRADUALLY BUILD INTO THE 50S BY THE END OF THE WORK AND SCHOOL WEEK. A COLD FRONT WILL MOVE INTO THE REGION BY FRIDAY AND SATURDAY, SENDING A MUCH-NEEDED CHANCE FOR SOME RAIN OUR WAY. IT HAS BEEN RATHER DRY SO FAR THIS MONTH, SO WE DO NEED SOME APPRECIABLE RAINFALL CHANCES NOW AND AGAIN. HIGH-PRESSURE RETURNS FOR THE WEEKEND, BUT TEMPERATURES FALL BACK INTO THE 40S BY THIS POINT.
HERE’S A LOOK AT YOUR EXTENDED FORECAST:
TONIGHT: MOSTLY CLOUDY WITH A FEW SHOWERS POSSIBLE. LOWS: 34-49. WINDS WILL BE LIGHT AND VARIABLE.
WEDNESDAY: VARIABLY CLOUDY. HIGHS IN THE UPPER 40S TO LOW 50S.
THURSDAY: MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE LOW TO MID 50S.
FRIDAY: BECOMING MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS. HIGHS IN THE UPPER 50S.
SATURDAY: CLOUDY WITH SCATTERED SHOWERS LIKELY IN THE AFTERNOON/EVENING. HIGHS IN THE LOW TO MID 40S.
SUNDAY: AM SHOWERS WITH GRADUAL CLEARING. HIGHS IN THE LOW TO MID 40S.
MONDAY: MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE LOWER 50S.
TUESDAY: PARTLY CLOUDY AND MILD. HIGHS IN THE MID 50S.
HAVE A GREAT REST OF YOUR DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER