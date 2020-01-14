Clouds are around, but does it mean showers are far behind?

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD MONDAY! AFTER A DECENT DAY WITH VARIABLE CLOUDY SKIES, THE EVENING WILL CONTINUE DRY FOR MOST AREAS, BUT LIGHT RAIN MAY MAKE IT INTO SOUTHERN MARYLAND AFTER THE EVENING COMMUTE. RAIN IS LIKELY OVERNIGHT AND IT MAY APPROACH THE BELTWAY AND PLACES FURTHER NORTH TOWARD MORNING. TUESDAY, A WARM FRONT APPROACHES THE AREA FROM THE SOUTH, LEADING TO RAIN ACROSS PORTIONS OF THE AREA TUESDAY MORNING. THE BEST CHANCE FOR RAIN WILL BE ACROSS SOUTHERN MARYLAND, WASHINGTON METRO AREA TOWARD NORTHERN VA AND THE POTOMAC HIGHLANDS. FARTHER NORTH, IN PLACES LIKE CUMBERLAND VALLEY AND SOUTH CENTRAL PENNSYLVANIA, DRIER AIR MAY HANG ON SO CONFIDENCE FOR RAIN IS NOT AS HIGH. TUESDAY AFTERNOON, THE RAIN CHANCES SHOULD START TO DECREASE, WITH SOME BREAKS OF SUNSHINE, CLOSER TO THE WARM FRONT. MAX TEMPERATURES WILL BE IN THE 40S AND 50S NORTH OF THE WARM FRONT BUT IN THE UPPER 50S AND LOWER 60S WHERE SUNSHINE DOES BREAK OUT. HIGH PRESSURE WILL BUILD OVERHEAD TUESDAY NIGHT INTO WEDNESDAY, BRINGING MORE DRY AND MILD CONDITIONS AND FOR THIS TIME OF YEAR. A STRONGER COLD FRONT WILL MOVE INTO THE AREA WEDNESDAY NIGHT, WITH A FEW SHOWERS POSSIBLE, BUT ANY SHOWERS WILL BE LIGHT. WINDY AND NOTICEABLY COLDER CONDITIONS WILL DEVELOP BEHIND THE COLD FRONT FOR THURSDAY MORNING AS HIGH PRESSURE WILL BUILD BACK INTO OUR REGION. THE CHILLIEST TEMPERATURES; HOWEVER; LOOK TO BE ON FRIDAY, AS THE CENTER OF THE HIGH TO OUR NORTH WILL LEAD TO A NORTHERLY WIND DIRECTION AND BRING IN COLDER AIR FROM CANADA.
LATE FRIDAY AND INTO THE SATURDAY, A STRONG COLD FRONT AND STORM CENTER IS FORECAST TO APPROACH AND MOVE THROUGH OUR REGION. WITH SOME COLD AIR IN PLACE AHEAD OF THIS SYSTEM, WHATEVER PRECIPITATION MOVES INTO OUR AREA, COULD POTENTIALLY FALL IN THE FORM OF SNOW AND POSSIBLY FREEZING RAIN. THE BEST AREAS TO RECEIVE WINTRY WEATHER WOULD BE NORTHWEST OF THE I-95 CORRIDOR. LONG-RANGE MODELS CURRENTLY HAVE THE COLD FRONT THROUGH OUR REGION BY SUNDAY MORNING WITH MOST PRECIPITATION DONE BY SATURDAY EVENING. HIGH PRESSURE IS THEN FORECAST TO BUILD BACK INTO OUR REGION SUNDAY INTO MONDAY.
TONIGHT: MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SHOWERS. LOWS: 38-48. WINDS LIGHT SE.
TUESDAY: MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SHOWERS. HIGHS IN THE UPPER 40S TO LOWER 60S.
WEDNESDAY: MOSTLY SUNNY AND PLEASANT. HIGHS IN THE LOW 50S TO LOW 60S.
THURSDAY: PARTLY CLOUDY. TURNING COLDER. HIGHS AROUND THE MID TO UPPER 40S.
FRIDAY: MOSTLY SUNNY AND COLDER. HIGHS IN THE MID TO UPPER 30S.
SATURDAY: MORNING WINTRY MIX CHANGING TO RAIN SHOWERS. HIGHS IN THE MID TO UPPER 30S.
SUNDAY: MORNING CLOUDS THEN CLEARING. HIGHS IN THE MID-30S.
MONDAY: MOSTLY SUNNY AND STAYING COLD. HIGHS IN THE LOW 30S.
HAVE A GREAT REST OF YOUR NIGHT!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER