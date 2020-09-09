Clouds and showers hang around Thursday

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD WEDNESDAY! MANY AREAS WEST OF I-95 STAYED DRY, BUT CLOUDY, WHEREAS IF YOU LIVED CLOSER TO THE BELTWAY, SHOWERS AND A STEADY RAIN WAS SEEN AND FELT. HIGH TEMPS HAVE BEEN SLIGHTLY COOLER THIS AFTERNOON, COMPARED TO THE START OF THE WEEK, GIVEN THE AMOUNT OF CLOUD COVER AND SHOWERS THAT HAS BEEN AROUND. HIGHS HAVE BEEN IN THE UPPER 70S AND LOWER TO MIDDLE 80S, AND THIS EVENING THEY’LL LOOK TO RANGE FROM THE MID-60S TO THE MID-70S. HEADING INTO THURSDAY, AS A COLD FRONT APPROACHES THE AREA, SHOWERS AND SCATTERED THUNDERSTORMS WILL LIKELY BE ON THE INCREASE. SOME OF THE STORMS COULD BE SLOW ENOUGH TO CREATE FLOODING CONDITIONS THROUGH THURSDAY EVENING; HOWEVER, CONFIDENCE FOR WIDESPREAD FLOODING IS ON THE LOW SIDE. THE AREAS THAT HAVE THE BEST CHANCE FOR FLOODING WILL BE WILL BE NEAR THE BLUE RIDGE MOUNTAINS AS WELL AS THE WASHINGTON AND BALTIMORE METRO AREAS. THE AFOREMENTIONED COLD FRONT WILL PASS THROUGH OUR REGION THURSDAY NIGHT INTO FRIDAY AND THEN STALL OUT TO OUR SOUTH FRIDAY EVENING. A NORTH TO NORTHEAST WIND DIRECTION WILL HELP USHER IN COOLER DAYTIME TEMPERATURES FOR FRIDAY AND SATURDAY, KEEPING THE THERMOSTAT IN THE UPPER 60S AND LOWER TO MID-70S!
SUNDAY, ANOTHER STRONGER COLD FRONT WILL MOVE IN OUR DIRECTION, BRINGING MORE WIDESPREAD SHOWERS AND STORMS. ONCE AGAIN, THE MAIN CONCERN MAY BE A LOCALIZED HEAVY RAIN THREAT WITH ANY SHOWER OR STORM. THERE WILL ALSO BE A SLIGHT UPTICK IN SUNDAY’S AFTERNOON HIGH TEMPS, GETTING BACK INTO THE 80S. THE FRONT WILL FINALLY SHIFT AWAY FROM THE AREA, LEAVING NICER WEATHER TO TAKE OVER, BEGINNING MONDAY. A BIG DOME OF HIGH PRESSURE WILL HELP TO MAKE IT FEEL MORE LIKE FALL, THAN LATE SUMMER, BY GIVING US HIGHS IN THE 70S AND OVERNIGHT LOWS IN THE 50S AND 60S TO START NEXT WEEK.
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TONIGHT: MOSTLY CLOUDY WITH OVERNIGHT SHOWERS. LOWS RANGE FROM 64-76 DEGREES.
THURSDAY: CLOUDY WITH SHOWERS AND STORMS. HIGHS IN THE MID-70S TO MID-80S.
FRIDAY: PARTLY SUNNY, WITH A FEW SHOWERS ESPECIALLY IN NORTHERN VIRGINIA. HIGHS IN THE MID TO UPPER 70S.
SATURDAY: PARTLY CLOUDY WITH A FEW SHOWERS. HIGHS IN THE MID-70S.
SUNDAY. VARIABLY CLOUDY WITH SCATTERED THUNDERSHOWERS. HIGHS IN THE LOW TO MID-80S.
MONDAY: MORNING SHOWERS, THEN VARIABLY CLOUDY. HIGHS AROUND 80 DEGREES.
TUESDAY: SUNNY AND COOLER. HIGHS IN THE LOW TO MID-70S
WEDNESDAY: MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE LOW TO MID-70S
ENJOY THE REST OF YOUR DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER