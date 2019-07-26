Clear skies overnight will lead to a mostly sunny sky on Friday

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — CLEAR TO MOSTLY CLEAR SKIES WILL BE SEEN AND OVERNIGHT LOW TEMPS WILL RANGE FROM THE UPPER 50S IN THE MOUNTAINS OF WEST VIRGINIA TO THE MIDDLE 60S AROUND THE BELTWAY. WHERE THERE WAS SOME SHOWER ACTIVITY SOME PATCHY FOG MAY DEVELOP OVERNIGHT.
HIGH-PRESSURE WILL BE WITH US TO END THE WEEK, KEEPING US SUNNY TO MOSTLY SUNNY WITH REASONABLE HUMIDITY. HIGH-PRESSURE WILL CONTINUE THROUGH THE WEEKEND, BUT OUR WIND DIRECTION WILL SHIFT FROM NORTH TO SOUTH, THEREBY OUR TEMPERATURES TO CLIMB TO ABOVE NORMAL READINGS AND OUR HUMIDITY LEVELS WILL START TO CREEP BACK UP. BY THE MIDDLE OF NEXT WEEK, ANOTHER FRONT WILL MOVE THROUGH THE REGION, BRINGING RAIN AND SOME STORMS BACK TO THE AREA.
HERE’S A LOOK AT YOUR EXTENDED FORECAST:
OVERNIGHT: CLEAR SKIES. LOWS: 58-67. WINDS LIGHT AND VARIABLE.
FRIDAY: MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE MID 80S.
SATURDAY: MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE UPPER 80S.
SUNDAY: PARTLY CLOUDY AND MORE HUMID. HIGHS IN THE UPPER 80S TO NEAR 90.
MONDAY: PARTLY SUNNY WITH ISOLATED SHOWERS. HIGHS AROUND 90.
TUESDAY: PARTLY SUNNY WITH AFTERNOON SCATTERED THUNDERSTORMS. HIGHS AROUND 90.
WEDNESDAY: PARTLY SUNNY WITH SCATTERED THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE UPPER 80S TO AROUND 90.
THURSDAY: SCATTERED THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE MID 80S.
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER