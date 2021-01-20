A much warmer feeling couple of days to close out the week

HAGERSTOWN, MD. (WDVM) — GOOD WEDNESDAY! TONIGHT, MOSTLY CLEAR SKIES WILL PREVAIL, AS TEMPERATURES FALL INTO THE TEENS AND 20S, UNDER A NORTHWEST BREEZE. QUIET WEATHER RETURNS FOR THE REST OF THE WEEK, EVEN THOUGH ANOTHER COLD FRONT IS SCHEDULED TO MOVE ACROSS THE AREA THURSDAY NIGHT. IN THE WAKE OF THE FRONTAL PASSAGE, A PERIOD OF GUSTY WINDS IS ONCE AGAIN EXPECTED OVER THE HIGHER TERRAIN, BUT IN GENERAL HIGH PRESSURE WILL GIVE US AFTERNOONS WHERE WE SEE MOSTLY SUNNY SKIES AND OVERNIGHT’S WHERE WE SEE A STARRY SKY. DAYTIME HIGH TEMPERATURES WILL ALSO REBOUND FROM THE VERY CHILLY WEDNESDAY, GETTING BACK UP INTO THE MID-40S AND EVEN A FEW LOWER TO MID-50S AND LOWS RANGING FROM THE MID-20S TO THE LOW 30S. THE WEEKEND IS CURRENTLY LOOKING SEASONABLY CHILLY AND QUIET, AND AT TIMES BREEZY. THEN WE’LL WATCH A STORM SYSTEM THAT COULD IMPACT THE AREA EARLY NEXT WEEK, BRINGING US A SHOT FOR RAIN AND/OR SNOW. DETAILS ARE STILL SKETCHY THIS FAR OUT, BUT WE’LL MONITOR IT OVER THE NEXT SEVERAL DAYS. STAY TUNED!
TONIGHT: MOSTLY CLEAR. LOWS RANGING FROM 30-39 DEGREES.
THURSDAY-SUNDAY: SUNNY TO MOSTLY SUNNY. HIGHS RANGING FROM MID-30S TO UPPER 40S.
MONDAY: CLOUDY WITH MIXED PRECIPITATION. HIGHS AROUND 40 DEGREES.
TUESDAY: MORNING PRECIPITATION BEFORE BECOMING PARTLY SUNNY. HIGHS IN THE 30S.
WEDNESDAY: MOSTLY SUNNY, BREEZY AND COLD. HIGHS IN THE 30S.
HAVE A GREAT REST OF THE DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER
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