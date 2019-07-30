A few showers today, more rain and storms coming midweek

HAGERSTOWN, Md. ( WDVM) — GOOD MONDAY! IT HAS BEEN A WARM AFTERNOON AND THE HUMIDITY IS GETTING HIGHER. THERE HAVE BEEN A FEW POP-UP SHOWERS THAT DEVELOPED THIS AFTERNOON IN THE EASTERN PANHANDLE AND MOUNTAINS OF WESTERN MARYLAND AND SOME MAY LINGER INTO THE EARLY EVENING. AFTER SUNSET, ANY AND ALL SHOWERS WILL DISSIPATE AND IT WILL BE PARTLY CLOUDY AND MUGGY. OVERNIGHT LOWS ARE FORECAST TO RANGE BETWEEN 65-75.
ON TUESDAY, A FRONT WILL BEGIN TO MOVE OUT OF THE OHIO VALLEY AND HEAD TOWARD OUR REGION. THE FRONT WILL BE SLOW TO MOVE SO MOST LIKELY ANY STORMS THAT DEVELOP WILL BE MIDDLE TO LATE AFTERNOON. THE FIRST AREAS TO RECEIVE RAIN AND STORMS LOOK TO BE WEST OF I-81 AND CERTAINLY WEST OF THE I-95 CORRIDOR. IT LOOKS TO BE ANOTHER WARM AND SLIGHTLY MORE HUMID DAY, BUT HEAT INDICES WILL LIKELY STAY NEAR OR BELOW 100, SO AGAIN, NO ADVISORIES ARE ANTICIPATED. THE BEST CHANCE OF SHOWERS AND STORMS TO PAY US A VISIT LOOKS TO BE ON COME WEDNESDAY, GOING INTO THURSDAY. THE FRONT WILL SLOWLY MOVE ACROSS OUR REGION INTO THURSDAY MORNING, THEN STALL NEAR/OVER US INTO THE WEEKEND WHILE DISTURBANCES ALOFT ALLOW FOR SHOWERS AND THUNDERSTORMS EACH DAY. LOCATION OF THE FRONTAL BOUNDARY WILL DETERMINE LOCAL IMPACTS FRIDAY AND INTO THE WEEKEND, BUT FOR NOW, IT SEEMS THAT THE BOUNDARY WILL STAY CLOSE ENOUGH THAT IT WILL ALLOW FOR UNSETTLED WEATHER OVER OUR AREA.
HERE IS YOUR 7-DAY FORECAST:
TONIGHT: PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE MIDDLE 60’S TO MIDDLE 70’S. WINDS WILL BE OUT OF THE SOUTH AT 5-10 MPH.
TUESDAY: VARIABLY CLOUDY SKIES WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS AROUND 90 DEGREES.
WEDNESDAY: SHOWERS AND STORMS LIKELY. HIGHS IN THE MID TO UPPER 80’S.
THURSDAY: PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND STORMS. HIGHS IN THE LOW TO MID 80’S.
FRIDAY: SCATTERED THUNDERSHOWERS IN THE AFTERNOON. HIGHS IN THE MID 80’S.
WEEKEND: PARTLY CLOUDY SKIES WITH SCATTERED THUNDERSHOWER POSSIBLE. HIGHS IN THE MID TO UPPER 80’S.
MONDAY: PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE MID 80’S.
HAVE A GREAT NIGHT!
METEOROLOGIST SCOTT SUMNER