Winter clothes needed through the weekend, but milder temps coming

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD WEDNESDAY! TODAY A QUICK MOVING DISTURBANCE HAS BROUGHT A FEW SNOW SHOWERS TO THE AREA, AS WELL AS SOME NORTHWEST WINDS. UNDER PARTLY TO MOSTLY CLOUDY SKIES AND BREEZY CONDITIONS, LOW TEMPS WILL DROP AND STAY IN THE 30S. AS THE DISTURBANCE EXITS THE MID-ATLANTIC REGION TOMORROW, THE WINDS WILL CONTINUE TO STAY MODERATELY HIGH, UNDER MOSTLY SUNNY SKIES. TEMPERATURES WILL REMAIN VERY SIMILAR AS TO TODAY, INTO THE 40S.
AT THE END OF THE WEEK, A COLD FRONT LOOKS TO MOVE ACROSS THE AREA FRIDAY AFTERNOON. THE FRONT APPEARS TO COME THROUGH DRY, BUT SOME UPSLOPE SNOW SHOWERS ARE POSSIBLE ONCE AGAIN. BEHIND THE FRONT, COOLER AIR WILL MOVE IN FOR FRIDAY EVENING AND SATURDAY. SATURDAY WITH THE COOL AIR OVERHEAD, HIGHS WILL STRUGGLE TO GET TO THE MIDDLE 40S! AS THE HIGH-PRESSURE SYSTEM MOVES AWAY, SUNDAY AND INTO EARLY NEXT WEEK, ANOTHER FRONTAL SYSTEM WILL BRING SHOWERS TO THE AREA. THIS TIME THOUGH, TEMPERATURES ARE FORECAST TO MODERATE AND BE WARM ENOUGH SO THAT RAIN SHOWERS, INSTEAD OF SNOW SHOWERS, WILL FALL ACROSS THE AREA.
HERE’S A LOOK AT YOUR EXTENDED FORECAST:
TONIGHT: VARIABLY CLOUDY. LOWS: 30-39. NORTHWEST WINDS RANGING BETWEEN 10-20MPH.
THURSDAY: MOSTLY SUNNY. STILL BREEZY. HIGHS IN THE MID TO UPPER 40S.
FRIDAY: PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF FLURRIES. HIGHS IN THE 40S.
SATURDAY: SUNNY. HIGHS AROUND 40 DEGREES.
SUNDAY: PARTLY SUNNY WITH CLOUDS INCREASING. HIGHS IN THE MID TO UPPER 40S.
MONDAY: MOSTLY CLOUDY WITH RAIN SHOWERS. MILDER. HIGHS IN THE LOW TO MID 50S.
TUESDAY: EARLY RAIN SHOWERS THEN TURNING COLDER. HIGHS IN THE LOW TO MID 50S.
WEDNESDAY: SUNNY AND COLD! HIGHS IN THE MID 30S.
HAVE A GREAT REST OF THE DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER