Wet weather ends the week

HAGERSTOWN, Md.(WDVM) — GOOD WEDNESDAY! ONCE AGAIN, EXPECT ANOTHER STARRY SKY THIS EVENING WITH OVERNIGHT LOW TEMPS RANGING BETWEEN THE MID-40S TO THE UPPER 50S IN D.C. THURSDAY WILL START OF SUNNY, BUT CLOUDS WILL BE ON THE SLOW INCREASE THROUGHOUT THE AFTERNOON AS OUR NEXT COLD FRONT APPROACHES FROM THE WEST. UNDER A SOUTH WIND TEMPERATURES WILL BE THE WARMEST THIS DAY, AS THEY RANGE FROM THE MID-70S TO AROUND 80 DEGREES IN NORTHERN VIRGINIA’S SHENANDOAH VALLEY REGION. CLOUDS WILL SPREAD OVER THE ENTIRE AREA THURSDAY NIGHT AS A COLD FRONT AND ITS LIGHT SHOWER ACTIVITY CLOSES IN ON THE I-81 CORRIDOR. THE RAIN WILL BE WITH US FOR MOST OF THE DAYLIGHT HOURS ON FRIDAY, BEFORE GRADUALLY PUSHING OFFSHORE. RAIN AMOUNTS, AT THIS TIME, SEEM TO AVERAGE AROUND A HALF AN INCH, WITH A FEW PLACES ALONG AND EAST OF I-95 GETTING TO THAT ONE-INCH POTENTIAL. SO FRIDAY, YOU’LL NEED THE UMBRELLAS EARLY AND THE WINTER JACKETS LATE. IN TERMS OF TEMPERATURES, OUR AREA WE’LL SEE DAYTIME HIGHS RANGE FROM THE UPPER 50S TO LOW 60S, AND OVERNIGHT LOWS DROP INTO THE 30S. AS A MATTER OF FACT IN THE MOUNTAINS AND SHELTERED VALLEY LOCATIONS FRIDAY EVENING, FOLKS THERE COULD SEE AREAS OF PATCHY FROST AS THE THERMOMETER HOVERS AROUND FREEZING!
OVER THE WEEKEND, A PERIOD OF BENIGN FALL WEATHER IS IN THE CARDS AS HIGH PRESSURE BUILDS ACROSS THE NORTHEAST. EXPECT MOSTLY CLEAR SKIES AGAIN SATURDAY, LEADING TO ANOTHER CHILLY NIGHT AND THE POTENTIAL FOR FROST ACROSS PORTIONS OF WESTERN MARYLAND, WESTERN NORTH VIRGINIA, AND EASTERN WEST VIRGINIA. SUNDAY, THE CANADIAN HIGH-PRESSURE SYSTEM BRINGING US THE CHILLY TEMPS, WILL START TO PUSH OUT OVER THE ATLANTIC OCEAN, ALLOWING FOR SLIGHTLY MILDER TEMPERATURES TO HEAD BACK TO THE AREA.
TONIGHT: CLEAR SKIES. LOWS RANGE FROM 46-59 DEGREES.
THURSDAY: PARTLY CLOUDY AND MILD. INCREASING CLOUDS LATE. HIGHS IN THE MID TO UPPER 70S.
FRIDAY: MOSTLY CLOUDY, RAINY, AND COOL. HIGHS IN THE 50S.
SATURDAY: SUNNY AND CHILLY HIGHS IN THE MID TO UPPER 50S.
SUNDAY: PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE LOW 60S.
MONDAY-TUESDAY: VARIABLY CLOUDY. HIGHS IN THE UPPER 60S.
WEDNESDAY: MIX OF SUN AND CLOUDS. HIGHS AROUND 70 DEGREES.
HAVE A GREAT REST OF YOUR DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER