Wednesday’s weather is Deja vu across the I-270 corridor

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD TUESDAY! WHILE WE DODGED A BULLET TODAY WITH REGARDS TO SEEING AN “ENHANCED RISK” OF SEVERE STORMS, THERE IS STILL THE POSSIBILITY OF SEEING AN ISOLATED T-STORM AND POCKETS OF HEAVIER RAIN GOING INTO THE FIRST HALF OF THE NIGHT. TONIGHT WE’LL HAVE MOSTLY CLOUDY SKIES WITH TEMPERATURES FORECAST TO RANGE FROM 63-73 DEGREES. IF YOU ARE AN EARLY RISER, WEDNESDAY MORNING YOU MAY SEE SOME FOG IN SPOTS WHERE IT RAINED DURING THE EVENING. AS THE DAY UNFOLDS, BREAKS IN THE CLOUDS ARE IN THE FORECAST AND EVEN THOUGH WE’LL BE ON THE NORTHERN SIDE OF THE FRONT, SOME MORE SHOWERS AND A FEW STORMS ARE POSSIBLE WEDNESDAY AFTERNOON. AS THE FRONT CONTINUES TO SAG SOUTHWARD, THIS BOUNDARY ALONG WITH OTHER INSTABILITY FACTORS WILL BE A FOCUS FOR THE FORMATION OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS BOTH THURSDAY AND FRIDAY. DAYTIME TEMPERATURES ARE FORECAST TO HOLD IN THE LOWER AND MIDDLE 80S, WITH OVERNIGHT LOWS STAYING ON EITHER SIDE OF 70 DEGREES.
THIS COMING WEEKEND, LONG-RANGE FORECAST MODELS, KEEP THE CHANCE OF SHOWERS AND STORMS IN THE FORECAST, BUT OVERALL I WOULD NOT CLASSIFY THE WEEKEND AS A WASHOUT, BUT MORE OF THE GARDEN VARIETY SHOWERS AND STORMS THAT WE SEE OFTEN DURING THE SUMMER MONTHS. REGARDLESS OF THE WEATHER, DAYTIME TEMPERATURES ARE FORECAST TO BE IN THE UPPER 80S AND LOWER 90S, WITH OVERNIGHT LOWS IN THE UPPER 60S AND LOWER TO MIDDLE 70S.
HERE’S A LOOK AT YOUR EXTENDED FORECAST:
TONIGHT: SOME RAIN AND RUMBLES OF THUNDER POSSIBLE. STAYING MOSTLY CLOUDY OVERNIGHT WITH SOME POSSIBLE PATCHY FOG. LOWS: 63-73. S 5-7 MPH
WEDNESDAY-THURSDAY: VARIABLY CLOUDY WITH SCATTERED AFTERNOON THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE MID-80S.
FRIDAY: A FEW SHOWERS, BUT THEN MOSTLY DRY. HIGHS IN THE LOWER TO MIDDLE 80S.
WEEKEND: MANY DRY HOURS WITH POCKETS OF ISOLATED THUNDERSTORMS. HIGHS AROUND 90.
MONDAY: VARIABLY CLOUDY WITH SCATTERED THUNDERSHOWERS. HIGHS IN THE MID TO UPPER 80S.
TUESDAY: MORE STORMS IN THE AFTERNOON WITH A FRONT. HIGHS IN THE MID-80S.
HAVE A GREAT NIGHT!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER