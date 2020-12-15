HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD MONDAY! OVERNIGHT, CLOUDS WILL BE ON THE DECREASE AND TEMPERATURES ARE FORECAST TO RANGE FROM THE MID-20S TO AROUND FREEZING. TUESDAY, HIGH PRESSURE SETS UP TO OUR NORTH, KEEPING US CLEAR AND CHILLY AND THIS COLD AIR IS GOING TO BE IMPORTANT BECAUSE AS THE NEXT STORM APPROACHES THERE WILL BE PLENTY OF COLD AIR IN PLACE TO HELP GET SNOW FALLING. FORECAST MODELS CONTINUE TO HONE IN ON WHAT THE TRACK OF THIS SYSTEM IS GOING TO BE AND THE EXACT TIMING OF ITS ARRIVAL TOO. IT’S LOOKING FAIRLY LIKELY THAT THE CENTER OF THIS STORM WILL TRACK RIGHT ALONG OR JUST OFF OF THE ATLANTIC COASTLINE. THIS PUTS MOST OF OUR AREA IN THE CROSSHAIRS OF THE HEAVIEST SNOWFALL BANDS, WITH PRECIPITATION QUICKLY CHANGING TO A MIX AND THEN RAINFALL INTO THE METROS AND ALONG AND EAST OF I-95. SNOWFALL WILL BEGIN IN THE EARLY AFTERNOON, AND THE HEAVIEST SNOW WILL FALL WEDNESDAY EVENING AND WEDNESDAY NIGHT, MAKING FOR A ROUGH COMMUTE NEAR THE END OF THE DAY.
AS FAR AS TOTALS GO, THE FINER DETAILS STILL NEED TO BE SORTED OUT, AS A SLIGHT SHIFT IN THE TRACK OR SOME WARMER AIR LOCKING INTO THE VALLEYS COULD LITERALLY MEAN THE DIFFERENCE BETWEEN A LITTLE OR A LOT OF SNOW. RIGHT NOW, THE BEST CHANCE OF A SWATH OF 12-16” ACCUMULATIONS, IS ACROSS WESTERN AND NORTHERN MARYLAND, SOUTHERN PENNSYLVANIA, WEST VIRGINIA, AND THE I-81 CORRIDOR OF NORTHERN VIRGINIA. ALL OF THE FLAKES WILL BE ENDING BY MID-MORNING THURSDAY, WITH CONDITIONS QUICKLY CLEARING FROM THERE. THURSDAY WILL BE CHILLY AND THE DAY WE’LL BE SHOVELING OUT, BUT IT LOOKS TO BE QUIET HEADING INTO THE WEEKEND.
TONIGHT: DECREASING CLOUDS. LOWS RANGE FROM 24-32 DEGREES.
TUESDAY: MOSTLY SUNNY. HIGHS RANGING FROM 35-43 DEGREES.
WEDNESDAY: WINTRY STORM. HIGHS IN THE 30S.
THURSDAY: MORNING FLURRIES, THEN DRYING AND CLEARING. CHILLY. HIGHS IN THE 30S.
FRIDAY: MOSTLY SUNNY AND CHILLY. HIGHS AROUND 40 DEGREES.
WEEKEND: VARIABLY CLOUDY. HIGHS IN THE 40S.
MONDAY: PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 40S.
HAVE A GREAT REST OF THE DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER