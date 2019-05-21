Scott’s I270 Forecast_052119

GOOD TUESDAY! A COLD FRONT HAS SHIFTED OFF OUR COAST THIS MORNING AND NICER, COOLER WEATHER WILL IMPACT OUR REGION TODAY. WITH SUNNY SKIES AND TEMPERATURES IN THE LOW 70S, IT’LL BE A NEAR PERFECT DAY! HIGH PRESSURE WILL KEEP THINGS QUIET TONIGHT, THROUGH WEDNESDAY AS WELL, WITH A REPEAT PERFORMANCE IN TERMS OF 70S FOR HIGHS ON WEDNESDAY.
A WARM FRONT WILL LIFT TO OUR NORTH ON THURSDAY. THIS, COMBINED WITH HIGH PRESSURE ANCHORING TO OUR SOUTH, WILL ALLOW TEMPERATURES TO CLIMB INTO THE 80S ONCE MORE. WE’LL ALSO HOLD THE CHANCE FOR SOME POP-UP SHOWERS AND THE POSSIBILITY OF A STORM OR TWO FOR THURSDAY. QUICKLY; HOWEVER, ANOTHER COLD FRONT WILL SAG SOUTHWARD ON FRIDAY AND KEEP TEMPERATURES A LITTLE MORE IN CHECK WHILE REMAINING GENERALLY DRY. THIS UPCOMING MEMORIAL DAY WEEKEND, WE’LL KEEP WITH THE SUMMERTIME TEMPS, LOW 80S, WHILE ALSO BRINGING BACK THE CHANCE FOR SOME SHOWERS AND THUNDERSTORMS ON BOTH DAYS.
HERE’S A LOOK AT YOUR EXTENDED FORECAST:
TODAY: MOSTLY SUNNY AND COOLER. HIGHS: 71-76. BREEZY, WITH NORTHWEST WINDS AT 10 TO 15 MPH.
TONIGHT: MOSTLY CLEAR AND COOL. LOWS: 51-56. NORTHWEST WINDS AT 5 TO 8 MPH.
WEDNESDAY: MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE MID 70S.
THURSDAY: PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND A THUNDERSTORM OR TWO. HIGHS IN THE LOW 80S.
FRIDAY: PARTLY TO MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE UPPER 70S TO LOW 80S.
SATURDAY: BECOMING PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE LOW 80S.
SUNDAY: PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND A FEW THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE MID 80S.
MEMORIAL DAY: PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS. HIGHS IN THE LOW TO MID 80S.
HAVE A TERRIFIC TUESDAY!
– METEOROLOGIST SCOTT SUMNER