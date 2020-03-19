Overnight rain is welcome across the area

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD WEDNESDAY! TODAY STARTED OFF WITH FULL SUNSHINE, BUT CLOUDS HAVE MOVED IN WITH RAIN SHOWERS ARRIVING THIS EVENING AS A WARM FRONT NEARS. SOME STEADY RAIN LOOKS TO ARRIVE TOMORROW MORNING, BEFORE A BREAK IN THE SHOWERS BY AFTERNOON. TEMPERATURES OVERNIGHT WILL BE MILD AND IN THE 40S, WITH A NICE WARMING TAKING SHAPE THURSDAY, AS DAYTIME HIGHS HOVER ON EITHER SIDE OF 70 DEGREES.
SCATTERED SHOWERS LOOK TO CONTINUE INTO FRIDAY AS A COLD FRONT EVENTUALLY CROSSES THE AREA. THE BEST CHANCES AND HIGHEST RAIN ACCUMULATIONS WILL BE IN THE MOUNTAINS WITH GENERALLY LIGHTER AMOUNTS EAST OF THE MOUNTAINS. IT WILL; HOWEVER; BE CONTINUE TO BE WELL ABOVE AVERAGE ON FRIDAY, AS TEMPERATURES SOAR TO THE MID TO UPPER 70S! THE WEEKEND IS STILL LOOKING TO BE MUCH COOLER, EVEN WITH PLENTY OF SUNSHINE. DAYTIME HIGHS SATURDAY WILL LIKELY OCCUR BEFORE SUNRISE AND THEN STAY IN THE UPPER 40S TO LOW 50S DURING THE AFTERNOON. SATURDAY NIGHT WILL BE QUITE CHILLY, WITH LOWS IN THE 20S AND THEN ON SUNDAY WE’LL SEE THE THERMOMETER STRUGGLE TO REACH THE MID-40S UNDER BREEZY CONDITIONS. THE WEATHER APPEARS TO BECOME UNSETTLED, ONCE AGAIN, TO START NEXT WEEK, WITH SCATTERED SHOWERS AND SLIGHTLY MILDER AIR RETURNING TO THE REGION.
HERE IS YOUR 7-DAY FORECAST:
TONIGHT: CLOUDY WITH RAIN DEVELOPING. LOWS IN THE MID-40S.
THURSDAY: MORNING RAIN, FOLLOWED BY PARTLY SUNNY SKIES. HIGHS AROUND 70 DEGREES.
FRIDAY: SCATTERED SHOWERS AND THUNDERSTORMS POSSIBLE. VERY WARM. HIGHS IN THE UPPER 70S TO NEAR.
SATURDAY: BECOMING MOSTLY SUNNY, BREEZY AND MUCH COOLER. HIGHS IN THE 40S.
SUNDAY: SUNNY TO MOSTLY SUNNY. CONTINUED COOL. HIGHS IN THE 40S.
MONDAY: MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SHOWERS. HIGHS AROUND 50 DEGREES.
TUESDAY: AM SHOWERS WITH GRADUAL CLEARING. HIGHS IN THE 50S.
WEDNESDAY: SUNNY EARLY, WITH INCREASING CLOUDS AND OVERNIGHT SHOWERS. HIGHS IN THE MID TO UPPER 50S.
HAVE A GREAT REST OF YOUR DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER