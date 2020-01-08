It’s cold now, but spring-like temps are coming for the weekend

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD TUESDAY! TODAY, AS FORECAST, SOME LIGHT SNOW BLANKETED THE AREA FROM AS LITTLE AS HALF AN INCH TO AROUND 5.5” IN THE HIGHER ELEVATIONS. HERE ARE SOME SNOW AMOUNTS ACROSS MARYLAND, WEST VIRGINIA AND VIRGINIA TODAY. THE EVENING COMMUTE WILL LIKELY BE SLICK AT TIMES, SO PLEASE USE CAUTION AS YOUR HEAD OUT AND ABOUT TONIGHT. A WEAK COLD FRONT WILL MOVE THROUGH THE AREA ON WEDNESDAY, SENDING A REINFORCING SHOT OF COLD AIR OUR WAY THROUGH THURSDAY. WARMER TEMPERATURES RETURN BY FRIDAY, SO ANY SNOW WE SEE ON TUESDAY WILL NOT HAVE MUCH OF A CHANCE TO SURVIVE BEYOND THURSDAY. BETWEEN TEMPERATURES CLIMBING WELL ABOVE AVERAGE FOR THIS TIME OF YEAR AND RAIN ARRIVING BY THE WEEKEND, WE WON’T BE ABLE TO ENJOY THESE WINTRY CONDITIONS FOR VERY LONG. IF YOU LIKE YOUR JANUARY DAYS IN THE 50S AND 60S, YOU’LL ENJOY OUR RUN OF WEATHER THAT WE HAVE ON THE WAY FROM FRIDAY THROUGH SUNDAY.
HERE’S A LOOK AT YOUR EXTENDED FORECAST:
TONIGHT: SNOW ENDS AND THEN BECOMING PARTLY CLOUDY. LOWS: 24-29. WEST WINDS AROUND 10 MPH.
WEDNESDAY: MOSTLY SUNNY AND WINDY WITH A FEW MORNING FLURRIES POSSIBLE. HIGHS IN THE MID 30S. GUSTS MAY REACH 35 MPH.
THURSDAY: MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE MID 30S.
FRIDAY: INCREASING CLOUDINESS WITH EVENING RAIN POSSIBLE. HIGHS IN THE LOW TO MID 50S.
SATURDAY: CLOUDY WITH RAIN LIKELY. HIGHS IN THE LOW 60S.
SUNDAY: PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN. HIGHS IN THE MID 50S.
MONDAY: PARTLY SUNNY. PERHAPS A SHOWER OR TWO. HIGHS IN THE UPPER 40S.
TUESDAY: SUNNY AND NEAR NORMAL. HIGHS AROUND THE UPPER 40S.
HAVE A SAFE NIGHT!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER