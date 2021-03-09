It was a mild Tuesday, but how much warmer can it get on Wednesday?

HAGERSTOWN, Md. (WDVM) — GOOD TUESDAY! A BACKDOOR FRONT WILL PASS THROUGH THE AREA HEADING INTO THE EVENING. WHILE NO PRECIPITATION IS EXPECTED, SOME ADDITIONAL CLOUDS MAY BE SEEN. OVERALL TEMPERATURES LOOK TO RANGE FROM THE 30S IN THE VALLEYS, WITH LOWER TO MID-40S ELSEWHERE. WITH HIGH PRESSURE OFFSHORE ON WEDNESDAY, A STRONG SOUTHWEST WIND WILL HELP TO BOOST TEMPERATURES TO AROUND 70 DEGREES, WHICH IS SOME 15 TO 20 DEGREES ABOVE NORMAL! A FEW CLOUDS ARE POSSIBLE THURSDAY, BUT OTHERWISE DRY AND MAINLY CLEAR CONDITIONS ARE FORECAST UNTIL A COLD FRONT APPROACHES BY FRIDAY. SOME SHOWERS ARE FORECAST TO ACCOMPANY THIS FRONT, GIVING US SOMETHING WE HAVEN’T SEEN FOR A WHILE. THE LATEST FORECAST MODELS SHOW THAT ANY SHOWERS ON FRIDAY WILL CLEAR OUT BY THE WEEKEND. A GRADUAL COOLING TREND BACK TO NEAR OR EVEN SLIGHTLY BELOW NORMAL SEEMS MOST LIKELY BY THE END OF THE WEEKEND AND INTO THE BEGINNING OF NEXT WEEK.
TONIGHT: PARTLY CLOUDY. LOWS RANGING BETWEEN 34-45 DEGREES.
WEDNESDAY: MOSTLY SUNNY. HIGHS AROUND 70 DEGREES.
THURSDAY: PARTLY CLOUDY. HIGH IN THE 70S.
FRIDAY: CLOUDY WITH LIGHT AND SCATTERED SHOWERS. HIGHS IN THE 70S.
SATURDAY: PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 50S.
SUNDAY: MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE 50S.
MONDAY: MOSTLY SUNNY WITH CLOUDS AND OVERNIGHT SHOWERS. HIGHS IN THE 50S.
TUESDAY: MORNING SHOWERS THEN BECOMING MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 50S.
HAVE A GREAT REST OF THE DAY!
- METEOROLOGIST SCOTT SUMNER